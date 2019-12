Mintagyűjtemény Kalotaszegről - A Hagyományok Háza új kiadványa

A Hagyományok Háza az adventben mutatta be Kalotaszegi vagdalásos mintagyűjtemény című összeállítását. A hiánypótló kiadványt a szerzők – a kalotaszentkirályi Péter-Jani Csilla és Péter Mónika-Mária – mutatják be.

„A kiadvány – 235 mintát összefogó – saját gyűjtésünket tartalmazza. Sokévi munka gyümölcse; kalotaszegi asszonyok, szüleik, nagyszüleik, dédszüleik hímzéseiről fényképeztük s rajzoltuk le a mintákat. Jóllehet, gyerekkorunkban mi is megtanultuk e hímzéstechnikát, amikor viszont belekezdtünk a gyűjtésbe, akkor szembesültünk számos ismeretlen motívummal, technikával. Így a gyűjtés egyben tanulóidő is volt számunkra. A legértékesebb anyagokat Felszegen, Bánffyhunyadon és környékének falvaiban, valamint az alszegi Zsobokon és Mákófalván találtuk. A munkánk nem ért véget, például Nádasmentén is gazdag mintaanyag vár még feldolgozásra. A terjedelmes dokumentumot megpróbáltuk rendszerezni, ezzel is segítve a felhasználást és az érthetőséget.

Egykor az egész magyar nyelvterületen népszerűk voltak a vagdalásos minták, viszont a hagyományos elkészítési módjukat leginkább a Mezőségen és Kalotaszegen őrizték meg. Az eljárásnak ismertebbek »modernebb« változatai, mi viszont arra törekedtünk, hogy a sok évszázados hagyományos mintákat adjuk közre, ugyanakkor az újabbakkal is megismertessük az érdeklődőket.

Jelen gyűjtemény nem a turistáknak készült mintaanyagból merít, hanem a már említett, részben feledésbe merült motívumokat népszerűsítjük. Ez az összeállítás jól szolgálhat a mintakincs újratanulásához, mivel a technikát az ezzel foglalkozók jól ismerik. A megújítást jelen esetben a régi minták felidézése adhatja, és örömmel tapasztaljuk, hogy néhány fiatal szívesen tanulja ezeket a mintákat, így nekik is segíthet a gyűjtemény.

A helybelieket az is motiválhatja a tanulásban, hogy az igényes vásárlók ezeket a mintákat keresik, így a családok anyagi gyarapodásához is hozzájárulhatnak. Magyarországon a hímzőkörök jól szervezettek, s tudomásunk szerint már sokan várták a kiadvány megjelenését. Külön öröm számunkra, hogy a Hagyományok Háza felkarolta kezdeményezésünket, s ezáltal közkinccsé tette a kalotaszegi népművészet értékes darabjait.” (csz)