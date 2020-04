„Menjünk” koncertekre

Egészen különleges élmény látni Jon Bon Jovit, Sheryl Crowt, Norah Jonest vagy Dave Grohlt, ahogy otthoni szerelésben egy szál gitárral, vagy a zongoránál ülve énekel. Az intim környezet és a nézőkkel közösen elszenvedett mozgáskorlátozás hangsúlyozása még közelebb hozza a sztárokat rajongóikhoz, illetve a rajongókat egymáshoz – a koncertek alatt érkező kommenteket olvasgatva kiderül, mennyi rokonlélek él a földön. Az emberek nemcsak az adott produkcióhoz szólnak hozzá, hanem egymást is biztatják és kérdezgetik a járványhelyzetről az egyes országokban. Nemzetközi sorsközösség alakul, azaz kinyílik a világ, miközben az egyének bezárkóznak otthonaikba.

Több művész adománygyűjtésre használja ki ezeket az alkalmakat. Az utóbbi tíz év talán legizgalmasabb brit dalszerző-előadója, Frank Turner például sorra veszi eddigi albumait, hetente eljátszik egyet elejétől végéig, miközben kedvenc koncerthelyszínein igyekszik segíteni. A nézők a Paypal segítségével utalhatnak a bezárt klubok számlájára, hogy az ott dolgozókat ne kelljen szélnek ereszteni. Turner persze tudja, hogy Japánból, Kaliforniából vagy éppen Szlovákiából nem sokan adakoznak angliai klubok javára, ezért minden alkalommal elmondja, hogy ki-ki támogassa a lakóhelyéhez legközelebb eső, vagy számára szimpatikus rendezvényhelyszínt, ha a jövőben is szeretne ott szórakozni. Ezek a szobakoncertek csütörtökönként 21 órától zajlanak a Facebookon, holnap a Love Ire & Song című 2008-as, folk-rockos album dalait hallhatjuk akusztikus verzióban.

Egészen különleges módját választotta a rajongókkal való kapcsolattartásnak Brian May, aki szintén otthon ül, és rengeteg ideje van. A Queen legendás gitárosa naponta jelentkezik az Instagramon, ahol gitározni tanítja a nemzetközi publikumot, egyszerre mintegy 250 ezer embert. Minden alkalommal egy-egy Queen-sláger akkordjait és szólóit mutatja meg többször, közelről, mint egy igazi zenetanár. Közben reagál a hozzászólásokra is. Olyan az egész, mintha a haverunkat figyelnénk gitározás közben.

Aki másféle zenei stílusra és magyar nyelvű sztorizásra vágyik, az „elmehet” ma 18.30-ra a Benkó Dixieland Band klubestjére, amely évtizedek óta zajlik minden szerdán, és ezt a hagyományt egy világjárvány sem tudja megtörni. A koncert a zenekar honlapján követhető.

A Budapesten élő osztrák énekes-dalszerző, gitáros és tiszteletbeli magyar blueszenész, Ripoff Raskolnikov ma 19.30-tól ad szobakoncertet a Facebookon, immár második alkalommal. Hogy legyen valami apropója ezeknek a netes buliknak, mindig más-más téma mentén állítja össze a műsort. Ezúttal az idő és annak múlása lesz a kapocs a számok között. Remek választás, hiszen mostanában mindannyian úgy érezzük, hogy egy másik időzónába kerültünk.

A Kaláka együttesből megismert Huzella Péter március 15. óta minden délelőtt jelentkezik egy szál gitáros „szobafogságkoncertekkel”, ami bizony embert próbáló feladat, amellett, hogy remek családi szórakozás. Valamennyi eddigi rész visszanézhető a művész Facebook-oldalán. A képminőség nem a legjobb, de a dalok kárpótolnak a vizuális ügyetlenségért.

A komolyzene kedvelői is kincsekre bukkanhatnak a neten, ezekből is ajánlunk egyet. Online koncertsorozat kezdődött Quarantime Home Sessions címmel, fiatal művészek közreműködésével, akik a héten főleg Bécsből, de más helyszínekről is jelentkeznek a Freilich Open Arts Facebook-oldalán. A nappalijuk helyett többen a fürdőszobát választják, mert ott jobb az akusztika.

Zongorán kísér Andrew Lloyd Webber (Képarchívum)

Végezetül egy interaktív kalandot ajánlunk. Andrew Lloyd Webber, a musicalkirály vasárnaponként a zongorához ül és eljátssza egyik slágerét, éneklésre buzdítva követőit, akik úgy érezhetik, hogy a zeneszerző kíséri őket. Ki-ki videóra rögzítheti a produkciót és elküldheti a mesternek. A legjobbak bekerülnek egy montázsba, amely Webber Facebook-oldalán látható. A múlt heti feladat az Any Dream Will Do volt a József és a színes szélesvásznú álomkabátból. A remekül összevágott videóban felnőttek és gyerekek, összekapaszkodó családtagok és magányos harcosok éneklik az új értelmet nyert sorokat: „The world and I, we are still waiting / Still hesitating / Any dream will do”, azaz: a világ és én még mindig várunk, és tétovázunk, bármilyen álom jól jön.