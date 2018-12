Megvannak a Golden Globe jelöltjei

A legtöbb, hat jelölést a Dick Cheney amerikai alelnök életéről szóló Vice című politikai vígjáték kapta, amely nálunk nem került moziforgalmazásba.

A 76. Golden Globe díjátadót január 6-án rendezik. Ezt az elismerést az Oscar-díj előszobájaként emlegetik, általában ott szokott körvonalazódni, kik esélyesek az Amerikai Filmakadémia díjaira.

Íme a jelöltek:

Legjobb dráma:

Csillag születik

If Beale Street Could Talk

BlacKKKlansman

Fekete párduc

Bohém rapszódia

Legjobb vígjáték/musical:

Mary Poppins visszatér

Zöld könyv

A kedvenc

Crazy Rich Asians

Vice

Legjobb rendező:

Bradley Cooper (Csillag születik)

Alfonso Cuaron (Roma)

Spike Lee (Csuklyások: BlacKKKlansman)

Peter Farrelly (Zöld könyv)

Adam McKay (Vice)

Legjobb női főszereplő (dráma):

Glenn Close (The Wife)

Melissa McCarthy (Megbocsátasz valaha?)

Nicole Kidman (Pusztító)

Lady Gaga (Csillag születik)

Rosamund Pike (A Private War)

Legjobb férfi főszereplő (dráma):

Lucas Hedges (Boy Erased)

Willem Defoe (At Eternity's Gate)

John David Washington (Csuklyások: BlacKKKlansman)

Bradley Cooper (Csillag születik)

Rami Malek (Bohém Rapszódia)

Legjobb női főszereplő (vígjáték/musical):

Emily Blunt (Mary Poppins visszatér)

Olivia Colman (A kedvenc)

Elsie Fisher (Eighth Grade)

Charlize Theron (Tully)

Constance Wu (Crazy Rich Asians)

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték/musical):

Christian Bale (Vice)

Lin Manuel Miranda (Mary Poppins visszatér)

Viggo Mortensen (Zöld könyv)

Robert Redford (The Old Man and The Gun)

John C. Reilly (Stan and Ollie)

Legjobb női mellékszereplő:

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Amy Adams (Vice)

Emma Stone (A kedvenc)

Rachel Weisz (A kedvenc)

Claire Foy (Az első ember)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Mahershala Ali (Zöld könyv)

Timothee Chalamet (Beautiful Boy)

Richard E. Grant (Megbocsátasz valaha?)

Sam Rockwell (Vice)

Adam Driver (Csuklyások: BlacKKKlansman)

Legjobb idegen nyelvű film:

Shoplifters (Japán)

Girl (Belgium)

Capernaum (Libanon)

Never Look Away (Germany)

Roma (Mexico)

Legjobb forgatókönyv:

Alfonso Cuaron (Roma)

Deborah Davis & Tony McNamara (A kedvenc)

Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk)

Adam McKay (Vice)

Brian Hayes Currie, Peter Farrelly & Nick Vallelonga (Zöld könyv)

Legjobb animációs film:

A hihetetlen család 2

A kutyák szigete

Mirai, lány a jövőből

Ralph Breaks the Internet

Spider-man: Into the Spider-Verse