Martin Scorsese díjat kap a Berlinalén

Ezzel tiszteleg Martin Scorsese munkássága előtt a fesztivál, amelynek szervezői közleményükben az egyetemes filmművészet páratlan példaképének nevezték a rendezőt, akinek filmjei egyszererre mondanak el személyes és egyetemes történeteket.

„Filmjei nézőként és emberként is végigkísérték történelmünket, karakterei bennünk éltek és nőttek fel, a történelemről és az emberiségről alkotott nézetei segítettek megérteni és rákérdezni, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk" – fogalmaztaka fesztivál igazgatói, Mariette Rissenbeek és Carlo Chatrian.

Martin Scorsese Oscar-díjas rendező 1942-ben született New Yorkban, és olyan klasszikus filmeket jegyez, mint a Taxisofőr, a Dühöngő bika, az Aljas utcák, A komédia királya vagy a Lidérces órák. A kétezres években is fontos alkotásokat tett le az asztalra, ilyen volt többek közt a New York bandái, az Aviátor, A tégla, A Wall Street farkasa és Az ír. Legutóbbi alkotását, a Megfojtott virágok című történelmi drámát, amelynek főbb szerepeiben a rendező kedvenc színészeit, Leonardo DiCapriót és Robert De Nirót láthatja a közönség, hét Golden Globe-díja jelölték.

Martin Scorsese sokat tesz a történelmi filmörökség megőrzéséért is, klasszikus filmek restaurálását és forgalmazását támogatja - emelte ki a közlemény.

A Berlini Nemzetközi Filmfesztivált február 15. és 25. között rendezik meg, az életműdíjat február 20-án adják át.

Tavaly Steven Spielberg kapta meg a fesztivál tiszteletbeli Arany Medve-díját.