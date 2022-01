Ezek a filmek érkeznek a mozikba 2022-ben

Bővelkedünk majd szuperhősökről szóló produkcióban, és számos közismert alkotás folytatásának premierjét is várhatjuk idén, de nem csak ez jellemzi majd a filmes évünket: ígéretes irodalmi adaptációkat és tényfeltáró filmeket is láthatunk majd. A nemzetközi filmipar idei kínálatából nyújtunk ízelítőt.

Sajnos az elmúlt két évben kénytelenek voltunk hozzászokni, hogy a pandémia miatt folyamatosan csúsznak a bemutatók. Az itt következő filmek közül is jó néhány premiert korábbra hirdettek meg eredetileg, sőt néhány filmet már tavaly vagy még hamarabb kellett volna látnunk. Reméljük, idén nem marad ki semmi.

Poirot ismét a filmvásznon

Alaposan felborzolta a kedélyeket Hercule Poirot újragondolt figurája a mozivásznon 2017-ben, mikor Kenneth Branagh első alkalommal játszotta a krimiirodalom ikonikus nyomozóját a Gyilkosság az Orient expresszen című produkcióban, Agatha Christie egyik klasszikusának adaptációjában. Branagh Poirot-ja igencsak eltér a regényekben megírt figurától, akit Christie alacsonynak és gömbölyded alkatúnak jellemez. A regényekben a belga detektív igencsak ad a küllemére, haja koromfekete, és elegáns kackiás bajuszt visel: a filmes verziókban leginkább David Suchet alakításában nőtt a krimirajongók szívéhez. Nos, elérkezett az ideje, hogy eldöntsük, sikerül-e hozzászoknunk az újragondolt Poirot-hoz, aki Branagh alakításában szikár, magas, szürke hajú és furcsán tömött bajusszal ékeskedik. Elkészült ugyanis a Halál a Níluson, mely februárban kellene hogy a mozikba kerüljön.

A Ridley Scott nevével fémjelzett produkció a 2017-eshez hasonlóan nagyívűnek ígérkezik, látványvilága és a szereplők listája alapján is. Bemutatóját a járványhelyzet miatt késleltették több ízben, végül pedig szándékosan az egyik szereplő, Armie Hammer tavaly kirobban szexuáliszaklatás-botránya miatt.

Ígéretes komédiák

Úgy tűnik, a vígjátékok műfajában is képesek még új ötletekkel és meglepő fordulatokkal előállni a film-készítők. Legalábbis ezt sugallja Az elveszett város előzetese, melyet márciusban nézhetünk meg. A történet főhőse egy kalandregény-írónő, akit Sandra Bullock alakít. Az írónő történetei egzotikus helyeken játszódnak, főszereplőjük pedig egy kitalált figura, Dash, akit a könyvborítókon a sármos Alan (Channing Tatum) képei illusztrálnak. Míg az írónő legújabb könyvének bemutatóit járja Alannel, egyszer csak feltűnik egy makulátlan fehér öltönyt viselő csodabogár milliárdos (Daniel Radcliffe), elrabolja az írónőt, felpakolja egy repülőre, és egy dzsungelbe repíti, hogy arra kényszerítse, vezesse őt el a kincshez, melyről egyik könyvében ír. Erre föl Alan ráeszmél, eljött az idő, hogy bebizonyítsa, nemcsak a könyvborítókon, hanem a valós életben is hős: nekiáll, hogy kiszabadítsa az írónőt. Mondani sem kell, hogy a dzsungelben zajló mentőakció meglehetősen vicces szerencsétlenkedésbe torkollik. És hogy a sztárparádé teljes legyen, a mentőakcióban egy ponton Brad Pitt is feltűnik.

Szintén tavasszal érkezik a The Unbearable Weight of Massive Talent, melynek címét nagyjából úgy fordíthatnánk, hogy Az óriási tehetség elviselhetetlen súlya. Érdekessége, hogy a főszerepet Nicolas Cage amerikai színész játssza, aki önmagát alakítja majd a filmben, meglehetősen komikus helyzetben. Cage a filmben ugyanis arra fanyalodik, hogy egy milliárdos szülinapi partiján játssza újra ikonikus szerepeit. Adott tehát egy híres amerikai színész, aki saját magát kénytelen parodizálni: nos, azt hiszem, kijelenthetjük, hogy az alapszituáció már önmagában figyelemre méltó.

Sandra Bullock és Channing Tatum Az elveszett városban (Forrás: Paramount)

Kettészakadt varázsvilág

Szintén áprilisban érkezik a mozikba a Legendás állatok trilógia soron következő és egyben befejező, harmadik része, a Dumbledore titkai, melyet J. K. Rowling és Steve Kloves forgatókönyve alapján David Yates rendezett. A trilógia a varázslótanonc, Harry Potter világának előzményeit tárja fel. A Legendás állatok egy rejtélyes kapcsolatba enged bepillantást, hiszen a Dumbledore és a sötét varázsló, Grindelwald között lejátszódott eseményeket meséli el, melyre Rowling többször utal a Harry Potter-regényekben. A történet harmadik részében a varázsvilág már két táborra szakadt: Grindelwald összetoborozta követőit, és arra törekszik, hogy átvegye a hatalmat. Johnny Depp botrányai miatt nem térhetett vissza Grindelwald szerepére, melyet ezúttal Mads Mikkelsen dán színész alakít majd, míg Dumbledore figuráját továbbra is Jude Law játssza.

Izlandi történelmi thriller

Gazdag a mozik áprilisi kínálata, szintén ebben a hónapban vetítik majd Robert Eggers skandináv hangulatú történelmi thrillerét. Eggers nem első alkalommal rendez múltban játszódó, meglehetősen sötét hangulatú produkciót, melyhez sötétbe hajló képi világot rendel. Ő volt A világítótorony rendezője, mely a 19. századba invitálta a nézőket, és szintén a nevéhez fűződik a 2015-ös A boszorkány című horror, mely a 16. században játszódik az Újvilágban, ahol a telepesek életét megkeserítik a babonák. Az Északi című filmje ezúttal még korábbi múltba invitál minket, a tizedik századi Izlandra. A film főszereplője egy fiatal herceg, aki apja halálát követően bosszút esküszik. Olyan sztárok játszanak a filmben, mint Nicole Kidman, Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy, sőt, az izlandi énekesnő, Björk is feltűnik a produkcióban.

Tom Cruise-filmek

Eredetileg 2019-re tervezték a bemutatót, végül csak májusban érkezik a mozikba a Top Gun folytatása. Úgy, mint az 1986-os kultuszfilmben, a főszerep Tom Cruise-é, aki mellett Val Kilmer is megismétli az első filmben játszott szerepét. A Top Gun: Maverick májusban kerül a mozikba. A legendás akciófilmek kedvelői bizonyára örülni fognak a Mission Impossible folytatásának is, melynek hetedik része készült el az idei évre. Csak emlékeztetőül: a Mission Impossible-filmeket Tom Cruise cége készíti, az elsőt 1996-ban, a legutóbbit 2018-ban mutatták be, és az egyik legnagyobb bevételre szert tevő franchise-ról van szó a filmiparban. Nem is feltételeztünk mást, mint hogy a hetedikben is Tom Cruise játssza majd a főszerepet, melybe állítólag karrierje eddigi legveszélyesebb mutatványa is bekerül.

A szuperhősök éve

Bővelkedünk majd szuperhősökben ebben az évben. A Marvel képregényfigurái több produkcióban kelnek életre: a Doctor Strange az őrület multiverzumában májusban kerül a hazai mozikba, júliusban a Thor: Szerelem és mennydörgés című filmre válthatunk jegyet, novemberben érkezik a Fekete Párduc: Vakanda, légy áldott!, és az év végi időszakra ígérik A galaxis őrzői karácsonyi különkiadását is. Február elejétől vetítik a mozik a Morbiust, mely a Sony Pókember-univerzumának harmadik filmje és együttműködésben készül a Marvel Stúdióval, ám a történet mégsem kifejezetten a Marvel világába tartozik. A címszereplő Morbiust Jared Leto játssza, hozzánk február elején érkezik a film. De nézzük a Marvel-konkurens produkciókat is. A DC Comics aktuális Batmanje márciusban, a Black Adam júliusban, a The Flash novemberben, az Aquaman folytatása decemberben érkezik a mozikba.

Júliusban érkezik a Thor folytatása (Forrás: CinemArt SK)

Zenész-biográfiák

Két fontos életrajzi produkciót is beharangoztak az idei évre. Elvis Presley életét az Elvis című produkció dolgozza majd fel, melyet várhatóan júniustól nézhetünk meg. A filmet Baz Luhrmann rendezi, aki az elmúlt két és fél évtizedben nagyívű romantikus drámák rendezőjeként lett ismert. Az ő nevéhez fűződik az 1996-os Romeó és Júlia, melyben a rendező a modern kori Los Angelesbe helyezte át a klasszikus szerelmi történetet, és ő készítette a 2001-es Moulin Rouge! című musicalt, illetve F. Scott Fitzgerald regénye alapján a 2013-as, óriási sikerű A nagy Gatsby-t.

Egyelőre csak találgathatuk, hogy Luhrmann rendezői stílusa hogyan nyilvánul majd meg a soron következő Elvis-biográfiájában, annyit azonban biztosan tudunk a filmről, hogy a felnőtt Elvist Austin Butler alakítja majd, míg Olivia DeJonge játssza Priscilla Presleyt, és Tom Hanks is feltűnik majd a filmben Elvis menedzsereként. A másik nagy biográfiai produkció a soul- és gospelénekesnő, Whitney Houston életét dolgozza fel I Wanna Dance with Somebody címmel. Whitney Houston 2021-ben hunyt el, halálát gyógyszerek és alkohol egyidejű fogyasztása okozta. Az énekesnőt Naomi Ackie alakítja majd, és a film karácsonyra várható.

Női oknyomozók

Izgalmas alkotásnak tűnik a She Said, mely magyar címet egyelőre nem kapott (úgy fordíthatnánk, hogy Ő mondta). A produkció az újságírókról szóló filmek hagyományára épít, bár eddig talán kevésbé tapasztalt formában: a Watergate-botrányt felfedő ikonikus Az elnök emberei, és a későbbi Spotlight, vagy épp a Pentagon-titkaival ellentétben ez most kifejezetten női témára és női újságírókra koncentrál, női rendező, Maria Schrader irányítása alatt. A film Harvey Weinstein filmproducer, a filmipar egyik legbefolyásosabb alakjának nevéhez fűződő szexuális botrányokat járja körül. A She Said a 2019-es, azonos című kötet keletkezésének történetén alapul, melyet a The New York Times két újságírónője, Jodi Kantor és Megan Twohey írtak, és melyben Weinstein szexuális zaklatásainak három évtizedét tárják fel. A könyv a MeToo mozgalom indulásához fűződik, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Weinsteint 23 év börtönbüntetésre ítéljék szexuális erőszak címén. A filmnek ősszel kellene a mozikba érkeznie.

A kék lények bolygója

Bár évek óta rebesgetik a folytatást, 13 évvel az első részt követően úgy tűnik, idén decemberre ténylegesen elkészül az óriási kasszasikereket bezsebelő Avatar folytatása. James Cameron science fictionjének második része újra elkalauzol bennünket a kecses kék lények bolygójára, hogy megnézzük, hogyan alakult a főszereplők sorsa. És hogy hogyan lehet a befejezettnek tűnő történetet továbbszőni? A sztoriról egyelőre annyit tudunk, hogy az első rész két főhőséről szól majd: Jake és Neytiri családot alapítottak, és együtt nevelik gyereküket. A bonyodalmat az okozza majd, hogy kiderül, Neytiri nem bízik meg maradéktalanul Jake-ben, mivel az embernek született.

Történelmi western

Bár a bemutató pontos dátumát egyelőre nem jelentették be, Martin Scorsese rendező és Leonardo DiCaprio következő közös munkáját, melyben Robert DeNiro is játszik, szintén az idei évre harangozták be. A Killers of the Flower Moon című produkció David Grann azonos című, igaz történetet feldolgozó regényén alapul, mely magyarul a Megfojtott virágok címmel jelent meg. A történet az 1920-as évekbe vezet vissza, hogy az amerikai bűnüldözés egyik legsötétebb fejezetét tárja fel. Egy oklahomai indián törzs által lakott területről kiderül, hogy a föld felszíne alatt az Egyesült Államok legnagyobb olajkészlete húzódik. Vállalkozó kedvű kalandorok lepik el a területet, hogy gazdagsághoz jussanak, az indián törzs több tagját pedig – rejtélyes körülmények között – meggyilkolják. A bűnügyi film, a thriller, a krimi és a western zsánerét ötvöző produkcióban Scorsese és DiCaprio hatodik alkalommal dolgoznak együtt, míg ez lesz a rendező és Robert De Niro tizedik közös munkája.