Lengyel írónő kapta az idei Nemzetközi Man Booker-díjat

London | Olga Tokarczuk lengyel írónőnek ítélték az idei Nemzetközi Man Booker-díjat, angolul Flights címmel megjelent regényéért.

A külföldi szerzők angolul megjelent műveinek elismerésére alapított legrangosabb brit irodalmi díj idei nyertesének nevét kedd este jelentették be a londoni Victoria and Albert múzeumban rendezett gálán.

A 2018-as Nemzetközi Man Booker-díj esélyeseinek listáján szerepelt Krasznahorkai László is, Megy a világ című elbeszéléskötetével. Az angolul The World Goes On címen megjelent könyv fordítását John Batki, Ottilie Mulzet és George Szirtes készítette.

Krasznahorkai László 2015-ben már elnyerte a díjat, neve most másodszor került fel a Man Booker International Prize döntnökei által 108 író műveiből kiválogatott rövidített listára.

Olga Tokarczuk díjnyertes művét Jennifer Croft fordította angolra.

A díjjal járó 50 ezer fontos pénzjutalmat egyenlő arányban osztják el a szerző és a kötet angol fordítója között.

A Nemzetközi Man Booker-díj idei nyertese több más irodalmi díjat is magáénak tudhat, művei Lengyelországban a legkeresettebbek között szerepelnek, munkássága egyre több elismerésben részesül az angol nyelvű irodalmi világban is - olvasható a díjat odaítélő testület indoklásában.

A Dél-Lengyelországban élő Olga Tokarczuk pszichológusként végzett a Varsói Egyetemen. Első, 1989-ben kiadott műve egy verseskötet volt, azóta nyolc regénye és két novellagyűjteménye jelent meg.

Az idei díjnyertes mű fordítója, a Los Angelesben élő Jennifer Croft lengyel, spanyol és ukrán nyelvű irodalmi alkotásokat fordít.

A Flights címmel megjelent kötet a XVII. századtól napjainkig ívelő, egymáshoz kapcsolódó elbeszélések láncolata, amelyeket az utazás és az emberi anatómia kettős tematikája köt össze.

Tavaly az izraeli David Grossman vehette át a Nemzetközi Man Booker-díjat magyarul is megjelent, Egy ló besétál a bárba című regényéért.

Az 1968-ban alapított, először 1969-ben odaítélt Booker-díjat a Booker élelmiszeripari és nagykereskedelmi vállalat támogatásával hozták létre. A cégnek - neve ellenére (book: könyv) - semmi köze nem volt a könyvkiadáshoz.

A díj főszponzora 2002 óta a Man Group befektetési tanácsadó és alapkezelő csoport, amely azonban megtartotta az elismerés eredeti támogatójának nevét is; innen a jelenleg használatos Man Booker elnevezés.

A díjat annak idején azzal a céllal alapították, hogy az angol nyelvterület prózaírói is részesüljenek a francia Goncourt-díjhoz hasonló tekintélyű elismerésben. A kitüntetést korábban Nagy-Britannia, Írország és a Nemzetközösséghez tartozó országok szerzői kaphatták meg. Ezt a földrajzi megkötöttséget azonban négy éve eltörölték, és azóta már csak az a feltétel, hogy a díjazott művet angolul kell megírni, és a könyvnek meg kell jelennie Nagy-Britanniában.

A Nemzetközi Man Booker-díjat 2004-ben alapították külföldi szerzők angolra fordított műveinek elismerésére, a Man Booker társdíjaként. Az első tíz évben kétévente adták ki, 2016 óta évente ítélik oda, és bármilyen idegen nyelven írt könyv elnyerheti, ha megjelent angol fordításban.