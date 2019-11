Kutyaféle űrlény a farmon

Itt ugyanis nem az Armageddon című film sztorijára kell asszociálnunk, hanem arról van szó, hogy látogató érkezik egy távoli galaxisból a kis angliai farmra. Eddig csak egyszer fordult elő ilyesmi, a Shaun-sorozat 2014-es, Testcsere című részében, amikor földönkívüliek egy ügyes szerkezet segítségével kicserélték a bárány és a kutya agyát. Blitzer, a büszke terelőkutya beállt legelni a nyájba, Shaun pedig kutyaként kezdett viselkedni.

A számítógépes grafika világuralomra törésének évtizedében egy erőszakmentes, bájos stop-motion gyurmaanimáció váratlanul zajos sikert aratott. Ez volt a Shaun, a bárány (Shaun, the Sheep). A hétperces részekből álló sorozat öt évadot és 150 részt (!) ért meg, ezért szinte kötelező volt mozifilmet csinálni belőle, mozdulatonként fényképezve a jeleneteket. Az extra meló kifizetődött: a film, amelyben a bárányok szétnéznek a nagyvárosban, olyan jól sikerült, hogy 2015-ben Oscar-díjra jelölték. És most itt a második egész estés Shaun-sztori, amelyre tényleg érvényes a családi film megjelölés, mert a felnőttek is jól fognak szórakozni rajta. Sőt, szerintem el lesznek bűvölve a kikacsintásoktól, a sci-fi klasszikusokra való szellemes utalásoktól, az apró fricskáktól. Egy autószerelő műhely cégérén például ez áll: HG Wheels. A titkos bázisra úgy lehet bejutni, ha az ember (vagy a bárány) belefütyüli a mikrofonba az X-akták fő motívumát. Az űrhajó landolásakor a Star Wars főcímzenéje szól. A színpadépítő birkák pedig a műszak végén úgy ülnek és eszegetnek egymás mellett a magasban meredő gerendán, mint a munkások azon a híres fotón, amelyik egy New York-i felhőkarcoló építésekor készült.

Shaunról tudni kell, hogy mindig is ő volt a nyáj esze. A többi birka arra vonul, amerre az orra mutat. A terelgetésükkel megbízott juhászkutya kétségbeesetten igyekszik lépést tartani az eseményekkel. A bájosan bunkó Gazda ezúttal nem kap túl nagy szerepet, de a végén azért csavar egyet a történeten. A farm közelében landoló repülő csészealj kiskorú utasa eltévedt, szeretne hazajutni a szüleihez. Ebben segít neki Shaun és csapata, túljárva a terepet megszálló tudósok eszén. Ez egyértelmű E.T.-parafrázis, bár az űrlény inkább egy TeleTubbies-figurára, vagy harsány DreamWorks-karakterre hasonlít, mintsem a brit Aardman Animation Studios visszafogott jószágaira. De talán pont ez volt a cél, hogy az eddigiektől vizuálisan is markánsan különböző lényt alkossanak, amely hasonlít egy kutyusra, de mégsem teljesen az. Például szuperképességei vannak, a fülében lakozik „az erő”. Ezzel szemben Shaun egy hétköznapi bárány, akinek viszont vág az esze.

A tévésorozat és a filmek zsenialitása szerintem elsősorban abban rejlik, hogy az alkotók emberszámba veszik a nézőt. Nem magyarázzák túl a történetet, nem öntik le cukormázzal, tartalom és forma egyaránt minimalista, a poénok ennek ellenére szellemesek. Mivel itt és most nincs hely bővebb elemzésre, a karakterek mimikáján illusztrálnám ezt a módszert. Ha egy passzív, mozdulatlan figura szeme hirtelen elkerekedik, akkor nyilván meglepődött valamin. Ha mosolyra húzza a száját, de a mosoly lekonyul, akkor elbizonytalanodik. Ha a szokásosnál gyorsabb a vigyor, akkor udvarias próbál lenni. Ha mindezt többen csinálják egyszerre, akkor a néző elmosolyodik. A brit gyurmaanimátorok tényleg csodákra képesek. És hozzátenném, hogy továbbra is nulla szöveggel működik a dolog, csupán artikulátlan hangokat hallunk, mégis mindenki mindent ért. A film betétdalairól pedig talán elég annyi, hogy Shaun nélkül talán sosem talált volna egymásra Kylie Minogue és a Vaccines zenekar, és a Chemical Brothers Out of Controll című dala sem hangozhatott volna el közvetlenül a Kék Duna keringő előtt.

A Jégvarázs 2-vel nyilván nem lehet versenyre kelni, az lesz az év kasszasikere. A Shaun, a bárány és a farmonkívüli viszont jóval többet nyújt az 5-85 éves korosztálynak holmi földi hívságoknál. Szerintem ez az utóbbi évek legintelligensebb családi filmje. Aki nem hiszi, járjon utána...

Eredeti cím: Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (2019), rendezte Will Becher, Richard Phelan.