Kuttyomfitty, a kétszemélyes színház

T: Minden műsorunk családi, a János vitéztől kezdve a Cirkusz folklorikuszig. Időnként és helyenként azt tapasztaljuk, hogy a szülők, nagyszülők jobban élvezik az előadást, mint a gyerekek.

M: Nagyon szeretünk fesztiválokon föllépni, ahol ott van nagymama, nagypapa, anyuka, apuka, gyerekek. Valamin nevetnek a gyerekek, valamin a felnőttek, mindenki jól szórakozik. Megtörtént, hogy az egyik iskolában azt mondták, nem tudjuk hova tenni a kilencedikeseket, ezek már olyan szemtelenek, nem bírunk velük, engedjék meg, hogy beüljenek az utolsó sorba. Az Eltáncolt cipellőkön éppen olyan jól szórakoztak, mint a kisebbek.

T: Nagyon fontos, hogy ne nézzük – bocsánat a kifejezésért – hülyének a gyereket. Partnernek kell venni a kisgyereket is. A gügyögés nem a legjobb szórakoztatás. Persze, ne feledjük, hogy az előadásainkat mi magunk nem javasoljuk négy éven aluliaknak. Amikor a János vitézben megjelenek mint banya, elég rémisztő vagyok, egyszerűbb, ha verses darabra viszik őket. Bármennyire viccesre vesszük például az ördögöt, csak megijednek tőle, vagy a banyától a János vitézben. A fiunknak volt egy osztálytársa, aki a szalagavatón odajött hozzánk, azzal, hogy alapiskolásként mennyire élvezte, szerette az előadásainkat. Milyen kár, hogy már nincsenek. Ez nagyon jólesett. Lehet, hogy másoknak éppen úgy tetszett, de nem merik elmondani az érzéseiket. Ők már nagy csávók, azoknak pedig takargatni kell az érzelmeiket.

M: A gyerekek nagyon igénylik, hogy megszólítsuk őket, szerepelhessenek. Játszhassanak. Nagy élmény nekik, nagyon hálásak érte. Persze vannak zárkózottabbak, de attól még élvezik az előadást. Van, akit vissza kell fogni, hogy folytatódjon az előadás, ne a gyerek irányítsa, de ha jó érzékkel csináljuk, nem okozunk lelki sérülést. Sokszor jót teszünk, ha a legrosszabb gyereket választjuk ki. Nyilván tetszik neki, hogy ő most nem a rossz gyerek.

T: Természetesen a zene is sokat lendít az előadáson. Kezdettől fogva Németh Dénessel és zenekarával dolgozunk. Tudják, hogy mire fogjuk használni. Kiválasztjuk a dalokat, például az Egyszer egy királyfit végigénekeljük. A Sárga rózsában is énekkel kommunikálunk, és Dénes már tudja, hogy a-ban vagy c-ben kell fölvenni, mert az illik a hangszínünkhöz. Régebben többet kötekedtek a zenészek, hogy olyan fekvésben legyen, ahogy az nekik jó, de ha nekünk például há-ban kell kezdeni, mert Mónika úgy tudja kiénekelni, akkor igazodnak hozzánk.

M: Muszáj, hogy igazodjanak hozzánk, mert lehet, hogy egy-egy darabot százszor fogunk előadni, és nehezen bírnánk, ha nekünk kellene alkalmazkodni. Nem vagyunk énekesek, de igyekszünk mindent a tőlünk telhető legjobban előadni. Csiszolgatjuk a színpadi beszédet, az éneket, a táncot. Alapvetően táncosok vagyunk, de mindent igyekszünk maximálisan jól csinálni.

T: Nagyon kommerszbe nem vagyunk hajlandók elmenni. Nem öltözünk be Mikulásnak. Aki bennünket szeretne látni színpadon, bőven talál a honlapunkon kínálatot. És miért ne lehetne egy Mikulás-délutánon népmesét előadni a gyerekeknek? Két lazább műsorunk van, a Cirkusz folklorikusz, amelyikbe próbáltunk olyan nép­táncelemeket, amelyek egy kicsit mutatványos jellegűek. Úgy gondoltuk, hogy a hatvanadik előadás után levesszük a repertoárról, de sokan kérték.

M: Ez bevezető a tánc világába. Vannak benne mutatványos elemek, de benne van a botoló, az üveges tánc, cigány tánc, szlovák tánc.

T: Kezdetben megpróbáltunk csak magyar táncokat bemutatni a műsorainkban, de rájöttünk, a tánc eszköz. A Paprika Jancsiban talán nincs is magyar tánc. Aminek nagyon jó a zenéje, illik a mondandóhoz, azt kiválasztjuk, használjuk. Most már új darabon gondolkodom, egy lakodalom bemutatóján. Azért is, hogy Mónikának ne kelljen mindig királykisasszonyt játszani, más szerep is jusson neki, meg persze a közönségnek is szeretnénk valami újat, valami mást adni. A régi lagzis hagyományokat vesszük elő. Eleinte egy évben három műsort is bemutattunk, aztán kettesével mentünk, most már úgy gondoljuk, elég évente egy új műsort készíteni, hiszen sokszor a régieket kell leporolni. Mi mindent ketten csinálunk. Ez nem kőszínház, ahol minden munkára van ember. Nem bánjuk. Néha jó lenne, ha lenne székházunk, ahol a díszleteket tárolhatnánk, ahol időnként előadásokat tarthatnánk. Nyíregyházán például egy plázában van a Buratino Bábszínház. Bementünk, megmutatták az egészet. A tulajdonos nem tudta azt a helyiséget kiadni, a bábosok megkeresték, hogy nem kaphatnák-e meg. A tulajdonosnak is jó, mert hétvégén jönnek a családok a bábszínházba, a szülők vásárolnak, amíg a gyerkőcök szórakoznak. Nagyon jó ötlet.

M: Ha bejutnánk egy plázába, vendégeket is hívhatnánk, mi magunk is tarthatnánk ott előadásokat, nem lennénk örök vándorszínészek.