Koncertre menni nem veszélyesebb, mint bevásárolni

A vizsgált helyszínekre tesztelést követően engedték be a közönséget, és biztosították a termek folyamatos – természetes, illetve mesterséges – szellőztetését. Az eredményt a The Times közölte tegnapi számában. Nagy-Britanniában holnaptól hivatalosan beindulhat a koncertszezon, a következő hetekre tervezett bulikra szépen fogynak a jegyek, több esemény már telt házas. A rendezvényhelyszínek szigorú feltételek mellett üzemelhetnek, amelyek betartását a kormány szakértői ellenőrzik. A kutatóprogramban részt vevő klubok és arénák már megkapták az engedélyt a nyitásra. Köztük van a május 11-i BRIT Awards díjátadó négyezres közönségét befogadó londoni O2 Aréna és az a liverpooli sportcsarnok, ahol az elmúlt hétvégén Fatboy Slim és a Blossoms főszereplésével zajlott az „emberkísérlet”. A résztvevők egyik helyszínen sem viseltek maszkot, viszont nem léphettek be a terembe negatív teszt felmutatása nélkül, és meg kellett adniuk személyi adataikat a követhetőség érdekében. A The Times kormányközeli forrásból megtudta, hogy még nem érkezett be minden adat, az eddigiek alapján azonban úgy tűnik, nincs akadálya az élőzene visszatérésének a nyári hónapokban.

„Világossá vált, hogy a tömegrendezvények alapvetően nem kockázatosabbak, mint a vendéglátás egyéb szegmensei, és hogy ma már tudjuk, hogyan tehetjük biztonságossá a koncerteket a közönség és a fellépők számára” – mondta a lap magát megnevezni nem kívánó informátora, hozzátéve, hogy százszázalékos biztonságot ugyan nem tudnak garantálni, de a fertőzés veszélye egy sima bevásárlás alkalmával is fennáll.

A nagy múltú Festival Republic szervezőiroda vezetője már a múlt héten bejelentette, hogy a nyár folyamán tízezres közönséggel számolnak rendezvényeiken. A korábban lefújt Glastonbury Fesztivál helyszínén is terveznek egy, a szokásosnál kisebb volumenű rendezvényt szeptember elején – ezt két héttel ezelőtt jelentette be Emily Eavis főszervező, és mára már a fellépők névsorát is nyilvánosságra hozták.