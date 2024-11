Véget ért Radványiék rossz szériája, okos játékkal győztek a komáromiak Rózsahegyen

Radványi Miklós vezetőedző csapatát komoly veszteség érte, ugyanis kidőlt a kapuból Trefil. Helyette Dlubáč kapta meg a lehetőséget a bizonyításra, aki a tavalyi szezonban alapembere volt a komáromiaknak, idén viszont csak a kupában védett. Trefil mellett Voleský és Špalek is hiányzott a KFC csapatából.

Radványiék közvetlenül a válogatottszünet előtt, a kupában léptek pályára Rózsahegyen, azon a meccsen 2:0-ra kikaptak. Azóta a liptói csapat edzőváltáson esett át, Ondřej Smetanát ugyanis kivásárolta szerződéséből a cseh élvonalbeli Slovácko. Helyét egy másik cseh szakember, a Radim Kučera vette át, aki hazája másodosztályából, a Prostějov csapatától érkezett.

A mérkőzés hazai dominanciával kezdődött, de hat-hét perc elteltével már a komáromiak is bekapcsolódtak a meccsbe. Egy-egy nem túl veszélyes helyzet után a 18. percben a komáromiak játékosa, Žák gyönyörűen szerelt a középpályán, egy csellel meglendült, majd tökéletes passzal hozta ziccerbe Sylvestrt, aki nem hibázott – 0:1. Nem egész egy perc telt el a középkezdés után, amikor Žák negatív főszereplővé vált: csak büntető árán tudta megállítani Domonkos Kristófot. Marko Kelemen állt a labda mögé, és egy nagyon gyenge, középre gurított tizenegyessel is sikerült átvernie Dlubáčot – 1:1.

A 28. percben újra felpörgött a meccs, Dlubáč bravúrt mutatott be, majd egy blokkolt komáromi lövés centikkel kerülte el a kapot. A KFC az ezt követő szögletből egészen különleges gólt szerzett: Ťapaj nagyon rosszul mozdult ki a kapuból, a labda pedig Pillár hátáról becsorgott a hálóba. A félidő hátralevő részében ismét komolyabb helyzet nélkül gyötörték egymást a csapatok a középpályán.

A második félidőben felpörögtek a hazaiak, bár az első tíz percben csak Chrien előtt adódott helyzet. Az 58. percben Madleňák közeli probálkozása már góllal kecsegtetett, a hazai vezetőedző pedig kettős cserével próbálta még inkább felpörgetni csapatát. A KFC érdekes módon pont az ellenfél cseréje után tudott levegőhöz jutni, és elkezdte többet birtokolni a labdát. Sőt, a 70. percben Rudzan startolt be a tizenhatosba bal oldalról, és éles szögből, a túlsó kapufát telibe találva kétgólos előnyhöz juttatta a komáromiakat.

Radványi csapata kifejezetten okosan játszott, a rózsahegyiek pedig messze nem tűntek olyan szervezettnek, mint általában Smětana irányítása alatt. Frusztráltságukról árulkodott Chrien is, aki lecserélésekor éles szóváltásba keveredett néhány hazai szurkolóval.

A liptóiak a 82. percben visszajöhettek volna a meccsbe, a csereként beállt, dunaszerdahelyi nevelésű Tučný Ádám remek szabadrúgást mutatott be, de Dlubáč bravúrja még a lövésen is túltett. A mérkőzés hajrájában a rózsahegyiek domináltak, viszont a vendégek sem kizárólag a védekezéssel törődtek, volt néhány érdekes megindulásuk az utolsó percekben is.

A komáromiak szeptember 21-e után győztek újra a Niké Ligában. Győzelmükkel ugyan nem mozdultak el az utolsó helyről, viszont pontszámban beérték a 11. helyen álló szakolcaiakat.

A lilák számára december 1-én Aranyosmaróton, a kassaiak elleni mérkőzéssel folytatódik a bajnokság.

Radványi Miklós hosszú idő után elégedett mosollyal értékelhetett mérkőzést.

„Az előző meccseken is sok helyzetet dolgoztunk ki, de nem voltunk effektívek. Ma viszont igen, és szerintem teljesen megérdemeltünk győztünk. Taktikailag felkészültünk a rózsahegyiekből és azt játszottunk amit terveztünk. Jól védett a kapusunk, Dlubáč kellemes gondot okozott nekem, amikor legközelebb kapust kell választanom. Az egész csapatot dicséretet illeti, pszichikailag sokat jelenthet ez a győzelem”

– értékelt a komáromiak mestere.

A KFC sikerét a rózsahegyiek vezetőedzője, Radim Kučera is jogosnak nevezte.

„Az első 5-8 percben jól kezdtünk, aztán átadtuk a kezdeményezést a komáromiaknak, amit ők kihasználtak. Ellenfelünk jól védekezett, mi támadásban nem volt elég bátrak az egy az egy elleni harcban, többet vártam támadásban. A komáromiak megérdemelték a győzelmet”

– zárta a cseh szakember a tévés interjút.