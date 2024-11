A szenvedés folytatódik: 1767 néző előtt kapott ki a DAC a nagymihályiaktól

Nem a besztercebányai Dukla elleni meccs volt a mélypont a MOL Arénában a nézőszám szempontjából: a nagymihályiak ellen még kevesebben látogattak ki a stadionba. Az emberek probléma nélkül hallották a többméternyi távolságban ülők beszélgetését is.

A kilátástalan játék és gyenge eredmények ellenére Xisco Munoz elmozdíthatatlannak tűnik a kispadrón, ami ellen a szurkolók jelentős része távolmaradással tüntet.

Munoznak most már a sérültek növekvő számára is megoldást kellett találnia, a zempléniek ellen Dimun, Kacsaraba, Yapi, Redzic, Andzouana és Ramadan sem volt bevethető, így a sárga-kékek kispadján három ifijátékos, Jenčus, Zápražný és Blaško is odafért, a 15 éves Bősze Levente pedig a kezdőben kapott lehetőséget.

A találkozó első tíz percében mindkét kapusnak nyújtóznia kellett egy-egy alkalommal, de a felek jellemzően a középpályán gyúrták egymást. Ez a helyzet gyakorlatilag az egész első félidő során fennállt: voltak szakaszok, amikor a nagymihályiak voltak inkább nyeregben, míg párszor a DAC lódult meg. Az első játékrész legizgalmasabb pillanataira a 27. percben került sor, amikor Gruszkowski kapura tartó fejese egy zempléni védő kezét is érintette, de a VAR-vizsgálat úgy állapatította meg, hogy Volanakisz a teste mellett tartotta karját.

Az álmos első félidő után mindkét edző változtatott, Xisco Munoz egy debütálót, a mindössze 16 éves Jenčušt küldte pályára Bajo helyére. A folytatásban rögtön egy ígéretes DAC-helyzet következett, de Almási lövésébe belevetődtek. A zempléniek két veszélytelenebb próbálkozással reagáltak. harmadszorra viszont Ikoba már ziccerben, az ötösről fejelt fölé.

Nem volt ébresztő erejű a kimaradt nagymihályi ziccer, az 59. percben a vendégek elfutottak a bal oldalon, a visszagurított labdát pedig Danko közelről a hálóba lőtte - 0:1. A 65. percben ismét ziccere volt a vendégeknek, a dunaszerdahelyiek szerencséjére azonban Ikoba gólhelyzetben pocsékul vette át a labdát, majd pedig Kiziridisz lövése után a felső lécen csattant a labda.

A szurkolás leállt, átvette helyét a fújolás és a füttyszó, a DAC-játékosok nem létező önbizalmát pedig nem éppen ez hozta vissza... A magatehetetlen hazai csapat igazi helyzetig sem jutott el, a nagymihályiak pedig bánkódhattak, hogy nem lőtték be a másodikat.

A DAC továbbra is negyedik a tabellán. A csallóközi csapat szombaton folytatja bajnoki szereplését Zólyombrézón.