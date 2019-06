Indul a kisvárdai színházi fesztivál

A koncepció az utóbbi időben kissé megváltozott, idén például a budapesti Nemzeti Színház is versenyben van Vidnyánszky Attila rendezésével, a Sára asszonnyal.

A Magyar Színházak 31. Kisvárdai Fesztiváljának nyolc napja alatt tizenhárom versenyelőadást és tizenegy versenyen kívül játszott darabot tekinthet meg a közönség. Érkeznek magyar társulatok Szlovákiából, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vajdaságból is.

Hazánkat idén két társulat képviseli. A Csallóközi Csavar Színház, azaz Gál Tamás és Kiss Szilvia Ingmar Bergman Jelenetek egy házasságból című filmje alapján született előadása (Pataki András rendezésében) hétfőn látható a kisvárdai zsinagógában. A kassai Thália Színház a Terrort mutatja be kedden a Művészetek Házában, ezt az előadást Czajlik József rendezte.

A kisvárdai fesztivál szervezői kísérőrendezvényekkel is igyekszik bővíteni a kínálatot, előadóestekkel és szabadtéri koncertekkel várják a közönséget. Ez utóbbiak közül vélhetően Szikora Róbert és az R-GO fellépése vonzza majd a legtöbb érdeklődőt a főtérre.

Az immár hagyományos díszelőadást hétfőn, június 24-én tartják, a Maros Művészegyüttes, a marosvásárhelyi Spectrum Színház és a Kisvárdai Várszínház közös produkciójában Tamási Áron Tündöklő Jeromos című drámai játékát állítják színpadra. Gálakoncertet ad a 100 Tagú Cigányzenekar is. A fesztivált június 29-én a Budapesti Operettszínház Szeretni bolondulásig című műsora zárja.

A zárónapon Sardar Tagirovsky rendező – a korábbi fesztiválokhoz hasonlóan – workshop-prezentációt tart, a hallgatói minifesztiválon egyebek mellett a marosvásárhelyi, a sepsiszentgyörgyi, a kolozsvári és az újvidéki társulatok, illetve szakmai műhelyek színészhallgatói szórakoztatják az érdeklődőket.