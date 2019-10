Hazai magyar siker a Szlovák Sajtófotón

Cséfalvay Á. András két fotósorozatát is jelölték riport kategóriában a díjra, végül a Vivien című sorozat lett az év legjobb fotóriportja, amely egy tizenhat éves, autista lány mindennapjait mutatja be. Cséfalvai Á András, a parameter.sk portál fotósa korábban is szerepelt már sikeresen ezen a fórumon, tavalyelőtt Művészet kategóriában ért el harmadik helyezést egy pozsonyi szado-mazo kiállításon készült sorozatával. Tavaly a cseh sajtófotó prágai gáláján kapott különdíjat, idén januárban pedig a Magyar Sajtófotó Pályázaton díjazták két kategóriában is.

A Szlovák Sajtófotó (Slovak Press Photo 2019) nemzetközi zsűrije idén összesen 189 pályázó 2250 felvételét véleményezte, tíz különböző kategóriában (pl. aktualitás, portré, sport, természet és életkörnyezet, mindennapok, művészet és kultúra, riport). Külön versenyeztek a 26 év alatti fotósok, valamint a diákok, és a mobiltelefonnal készült fotóknak is külön kategóriájuk volt.

A nemzetközi zsűri elnöke az AFP francia hírügynökség szlovák-kanadai munkatársa, Joe Kalmar volt, tagjai pedig Kadir van Lohuizen (Hollandia), Fréderique Rondet (Franciaország), Jindřich Štreit (Csehország) és Andrej Balco (Szlovákia). Az idei tíz kategória közül a mindennapi élethelyzeteket bemutató, valamint a dokumentumfotó kategóriát találták a legerősebbnek.

A verseny nagydíját Jozef Jakubčo, a SME napilap fotósa kapta a szlovák államfőválasztás éjszakáján készült Noc s prezidentkou című fotósorozatáért.

A 8. Szlovák Sajtófotó pályázatra beérkezett legjobb felvételekből összeállított kiállítást október 28-ig tekinthetik meg az érdeklődők a pozsonyi Kunsthalléban, ezután pedig országjáró körútra indul a tárlat.

Cséfalvay Á. András díjnyertes sorozatát itt tekinthetik meg.