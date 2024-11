Hazai magyar képzőművészek alkotásaival találkozhatnak a járókelők Nagyszombatban

A Výklad Galéria következő kiállítása december 6-án, 18 órakor nyílik meg Egyensúlyhiány címmel, melyen Nagy Csilla és Szőke Erika közös alkotásai láthatóak majd. A két alkotó nem első alkalommal dolgozik közös projekten, a somorjai At Home Galériában és a tavalyi vajkai In Situ művésztelepen is láthattunk tőlük közös munkát. Mindkét kiállítás kurátora Marianna Brinzová.