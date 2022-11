Fókuszban az intuitív művészet

Péntek este egy olyan kiállítás nyílik a komáromi Limes Galériában, amelynek képeit odafentről sugallta valaki vagy valami, Kovács Barnabás, a hazai magyar művészeti szcéna besorolhatatlan figurája legalább is ezt állítja. A megnyitóra füstöt, fény- és hanghatásokat is ígér, amelyeket később már nem kap meg a közönség.

Komárom | Péntek este egy olyan kiállítás nyílik a komáromi Limes Galériában, amelynek képeit odafentről sugallta valaki vagy valami, Kovács Barnabás, a hazai magyar művészeti szcéna besorolhatatlan figurája legalább is ezt állítja. A megnyitóra füstöt, fény- és hanghatásokat is ígér, amelyeket később már nem kap meg a közönség.

A Limes Galéria honlapján még nincs fent a meghívó, de ami késik, remélhetőleg nem múlik. Az alkotótól tudtuk meg, hogy január 10-ig tart ez a kiállítás, amely a furcsa helyesírású Úr Adás címet kapta. Kovács Barnabás frissen készült, nagy méretű festményeiből, illetve fém- és fahulladékból készült szobraiból állít ki kb. Harmincat. Ezek alig egy hónap leforgása alatt készültek, gyors egymásutánban.

Előfordul, hogy maga a képzőművész sem tudja, hogyan lett telefestve az adott vászon. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy valaki vezette a kezüket, irányította elméjüket. Kovács Barnabás azonban nem lepődik meg ilyesmin, tisztában van vele, hogy meditáció hatására az ember tudatalattija megnyílik, és olyan ingereket is befogad, amelyek alkotásra késztetik őt. Flow-artnak nevezte el ezt a módszert.

„Ilyenkor extázisban vagyok, minden intuitív módon érkezik meg hozzám, legyen szó insallációról, filmről, versírásról, meseírásról vagy festésről. Nincs gondolati asszociáció, a végén sokszor magam is megdöbbenek az eredmény láttán. A szellemi lényem ráhangolódik a lélekre, a lexikális tudásra, a korábbi tapasztalatokra. De ha abban a pillanatban nem rögzítem ezeket a képeket vagy szövegeket, akkor örökre elvesznek, nem tudom reprodukálni őket később, hiszen nem rögzülnek a memóriámban. Erre az űr-adásra, az őstudásra minden ember rá tud hangolódni, de vannak, akik jobban. Szerintem az emberiség mentális evolóciójának fontos része a spiritualitás, a feltalálóktól kezdve a művészeken át a technikai újítókig sokan számoltak be valamilyen külső energia jelenlétéről. Ha valaki olyan szintre kerül, hogy érti és használni tudja ezeket az erőket, jót és rosszat is létre tud hozni. És e két energia, a jó és a rossz kisülésével, semlegesülésével jön létre egyfajta belső istenség. Mindenkinek arra kellene törekednie, hogy ezt a fajta kiegyensúlyozottságot elérje. Mert akkor mindenki azt csinálná, ami a szívéből fakad, és maradéktalanul megvalósíthatná önmagát” – állítja Kovács Barnabás.

A különlegesnek ígérkező megnyitó-happening pénteken, november 18-án 18 órakor kezdődik a komáromi Limes Galériában. Végül pedig íme, egy kis ízelítő.