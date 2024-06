Film készült Dunaszerdahelyről

Üzennek a fiataloknak

Bertók Mátyás videós szakember, aki mögött több évtizedes tudás, tapasztalat és számos megrendelés áll már, többek között esküvői videók, kampánymunkák vagy egyéb céges rendezvények megörökítése, maga is dunaszerdahelyi. Nagyon szereti a várost és a benne élő embereket. Ez a film egy sorozat első része, melyben vállalkozók mesélnek arról, honnan indultak és az eléjük gördülő akadályok ellenére, miért maradtak itthon, illetve miért tértek haza külföldről. A 80 perces alkotás során 3-4 perces beszélgetésekben üzeneteket fogalmaznak meg és tanácsokat is adnak a mai fiataloknak, abban bízva, hogy a film fiatal nézői majd megfogadják azokat. Többek között megszólalt az Andrea Shop alapítója, a helyi Metrans, Schindler és az Evergreen Recycling cégek vezetői, valamint Kulcsár Lajos és Világi Oszkár is. Láthattuk a lepörögni a szemünk előtt a DAC-stadion építését, mutattak felvételeket a Schindler csarnokaiból, sőt az Opera Trió tagjai is nyilatkoztak egyik templomi fellépésük során. Beszéltek a Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium és Vámbéry Ármin Gimnázium igazgatói és pillanatképeket láthattunk tanítás alatt az osztálytermekből, sőt, diákok egy csoportja direkt a film kedvéért tanult meg egy külön tánckoreográfiát. A filmben szerepel még Petényi György is, akinek a családja 11 generáció óta él Dunaszerdahelyen.