A koronavírus őszi második, majd aktuálisan ránk zúduló harmadik hulláma által behatárolt évad eddigi mérlege egy online térben megtartott premier, valamint két függőben levő próbafolyamat Kassán. „Elérkezett az elfogadás ideje. A korábbi hónapokban folyamatos volt az izgalom, hogy mi lesz, mikor nyithatunk, mikor játszhatunk, meg a frusztráció, amikor sokadszor kellett átütemezni a terveinket. Két-három hetente toltuk a bemutatókat, toltuk a felújítókat, toltuk az előre egyeztetett vendégjátékokat, toltuk a pályázatokon elnyert pénzek lejátszását... Aztán szembesültünk azzal, hogy csak nőnek a restanciák. Be kellett látnunk, hogy ez egy ilyen, bezárkózottabb időszak. Közeledik az évad vége, és sehol sem tartunk. Így eljutottunk addig a pontig, hogy valószínűleg az egész 2020/2021-es évad a következő évre marad” – magyarázza Czajlik József.

A Thália eredetileg 4 (vagyis tulajdonképpen 5) nagyszínpadi bemutatót tervezett a folyó (vagyis tulajdonképpen nem folyó) évadra. Az első a hányattatott sorsú Parasztopera volt Rédli Károly rendezésében; ez a premier még az előző, jubileumi évad végéről csúszott át az őszbe. 2020 tavaszán már folytak a próbák, amikor a koronavírus-járvány első hulláma miatt bezártak a színházak – hogy aztán az őszi körben, a második hullám erősödésével, többszöri halasztás után a Thália úgy döntsön, legalább a zárt körű online bemutatóig eljuttatja a produkciót. Ez megtörtént, bár a kezdetben vizionált streamingszolgáltatós megoldás helyett – ahogy Czajlik fogalmaz – maradt a „kőkorszaki” változat: a színház 2019/20-as bérletesei a YouTube-on nézhették meg az előadás felvételét. A kassai direktor hozzáteszi, mérlegelik, hogy a jövőben online jegyvétel fejében a szélesebb közönség számára is elérhetővé tennék a Parasztoperát, azokkal a további produkciókkal együtt, amelyekről megfelelő minőségű felvétel készült.

Tervben volt a Tom Sawyer kalandjai című családi musical színpadra állítása, amelyet a nagy sikerű Légy jó mindhalálig egyfajta folytatásának szánt a Thália, ám a jelen helyzetben – érthető okokból – a gyerekszínészek bevonását igénylő munkát elengedte a színház. Kiss Judit Ágnes Karantén című drámáján, valamint Tom Ziegler Grace és Gloria című darabján viszont a lehetőségek szerint dolgozik a kassai társulat. Czajlik József megjegyzi, az online próbákkal eljutottak addig, ameddig lehetett, most már közös, fizikai próbákra lenne szükség. Elvi esély még van Goldoni Bugrisok című komédiájának bemutatására is, Matusek Attila irányításával áprilisban kezdődne a próbafolyamat.

„Sok az ismeretlen tényező ebben az egyenletben. Azt sem tudjuk, mikor mehetünk vissza a színházba dolgozni – mondja Czajlik József. – A mi helyzetünk más, mint a Jókai Színházé. Tavaly tavasszal a kormány egységesen bezárta a színházakat, de utána a döntést a fenntartók hatáskörébe utalta. Kassa megye úgy rendelkezett, hogy minden kulturális intézmény köteles minden dolgozóját home office-ba küldeni, akinél ez megoldható. A kassai helyzetet elnézve, érthető a döntés: a fenntartó a biztonságot tartotta szem előtt. Esetünkben mindenki, aki tud, otthon dolgozik, illetve ügyeleti rendszerben járnak be a kollégák a halaszthatatlan ügyeket intézni. Ha egyszer kinyithatnak a színházak, és nemcsak, hogy bemehetünk dolgozni az épületbe, hanem előadásokat is tarthatunk, van mit felújítanunk. A tavalyi évadunk a Noszty fiúnál akadt el – abból még bérletes előadásaink is elmaradtak. Szeretnénk élőben is bemutatni a Parasztoperát, a két egyfelvonásost... Az viszont biztos, hogy a 2020/2021-es évadban csak meghirdetett előadások lesznek, hiszen az idei bérleteket már januárban visszahívtuk, és mindenkinek, aki igényelte, visszafizettük az árát.”

