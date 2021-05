Egy új nemzetközi költészeti fesztivál

Hagyományteremtő céllal indul a rendezvény, amelynek középpontjában a költészet áll, de zenei és egyéb kulturális programokkal kiegészülve a térség népszerűsítésében, országimázs-építésében is szerepet kíván vállalni.

A sárospataki központú, de számos települését érintő, valamint határon átnyúló programokat is kínáló rendezvényre Olaszországból, Németországból, Törökországból, Por-tugáliából, Lengyelországból és a Magyarországgal szomszédos országokból érkeznek elismert költők. A tengerentúli és a távol-keleti meghívottak a pandémia miatt kénytelenek voltak lemondani a részvételt, ám a rendezvényen elhangzanak a verseik magyar fordításban.

Figyelemre méltó delegációval képviselteti magát a Kárpát-medence művészvilága is. Szlovákiából két dunaszerdahelyi költő, Tóth László és Hodossy Gyula kapott meghívót – tudtuk meg a fesztivál igazgatójától, Balázs F. Attila költőtől, aki jelentős könyvkiadói tevékenységet is végez. Kárpátaljáról és a Partiumból is érkeznek költők, és szerepelni fog a fesztiválon a megzenésített verseket éneklő rimaszombati Viharvirág együttes is.

A rendezvény díszvendége a bánsági születésű irodalmi Nobel-díjas Herta Müller lesz. Az ünnepélyes megnyitóra június 9-én 18 órától kerül sor Sárospatakon, a Rákóczi-vár lovagtermében. A Szent Erzsébet kert színpadán tartott félnapos zenei-költészeti rendezvényt június 12-ére időzítették a szervezők. Aznap este adják át első alkalommal a Rimay János-nagydíjat és a Rimay ezüst emlékérmeket.

A fesztivál további napjain költők csoportjai vesznek részt Tokajban, Széphalomban, Kisvárdán, Szerencsen, valamint Királyhelmecen, Beregszászon és Szatmárnémetiben különböző irodalmi rendezvényeken. Egy nemzetközi konferenciát is szerveznek az új fesztivál keretében, amelynek témája idén a műfordítás lesz.