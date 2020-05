Elöljáróban annyit mond: az elkövetkező időszakban alapvetően menedzseri szerepben látja magát; mindaddig, amíg szlovákiai magyar művészek várnak lehetőségre a színházban, félre tudja tenni a saját színészi ambícióit.

Gál Tamás a meglehetősen hosszúra nyúlt pályázati eljárás alatt sem titkolta, hogy saját csapattal képzeli el a tervei megvalósítását. A Jókai Színház jövendő művészeti tanácsa, amelyben az új direktorral érkező alkotók és a társulat képviselői kaptak helyet, kedden már összeült.

„Nagyon sokat tapasztaltam az alternatív színházi életben, ahol egyszerűen nincs lehetőség az idő elfecsérlésére. Mindig más környezetben, más helyzetben, azonnal el kellett kezdeni dolgozni. Most mindannyian nagyon fáradtak vagyunk, de ez jó, mert a művészeti tanács tagjaival sok fontos, azonnal megoldandó dologról beszéltünk. Így május 20-án felkészülve lépünk be a színházba – mondja Gál Tamás. – Rengeteg pontot írtunk össze, amelyek a következő napokban, hetekben tisztulnak le.

Beszéltünk például egy nagyon kényes témáról, a személyi kérdésekről – kiket tudunk szerződtetni a jövő évadra. Persze, itt még sok minden nyitott, előbb a gazdasági osztállyal kell egyeztetni a lehetőségekről. Fontos téma volt, mit tudunk kezdeni ezzel az egész koronavírus-helyzettel. A színész életében nincs annál rosszabb, mint amikor nem csinál semmit. Rengeteg az online tapasztalatunk, arról beszéltünk, hogy ezt a megoldást választjuk, mindaddig, amíg el nem indul az évad. Mokos Attilától származik az ötlet: az iskolákat, az irodalomtanítást segítenénk, pedagógusokkal egyeztetve. Elképzelésünk szerint van egy színész, aki megkap egy szerzőt, és a saját eszközeivel feldolgozza az életrajzát, az életművét. Kap maga mellé egy kollégát vagy rendezőt, aki a külső szem szerepét tölti be, és egy irodalmárt, egy tanárt, aki a reális kapcsolódást biztosítja a tananyaghoz. Jövő héten pontosítjuk a tervet, de sok fantáziát látok ebben a projektben, akár a járványhelyzet után is folytatódhatna.”

A Komáromi Jókai Színházban a dolgok pillanatnyi állása szerint két 2019/2020-as premier esett a koronavírus áldozatává. A Szeretkezz, ne háborúzz című zenés vígjátéknak a próbafolyamatát akasztották meg az életbe lépett korlátozások, a Rokonok, amely az évad utolsó bemutatója lett volna, egyelőre tervként létezik. Gál Tamás elmondta, mindkét érintett rendezővel, Hargitai Ivánnal és Béres Attilával is egyeztetett már a továbbiakról. Nem tartja kizártnak, hogy ha a korlátozások feloldása a színházakig is elér, az Arisztophanész-átirat színpadra állítása még ebben az évadban befejeződhet, azzal a kitétellel, hogy valószínűleg csak ősszel kerülne a nézők elé. A Rokonok már biztosan a jövő évadra marad.

„A félbehagyott munkákat be kell fejezni. Ez az első pont. Aztán jöhetnek az új tervek, az a repertoár, amit már az új vezetés állított össze, amivel mi szeretnénk folytatni a Komáromi Jókai Színház történetét. Csak feltételezésekre tudok hagyatkozni, de most úgy látom, ez a naptári év már csak a lezárásoké lesz, az előző vezetés vállalásait teljesítjük, minden más későbbre tolódik” – teszi hozzá a jövendő színházigazgató, aki művészi céljai között például a nagyszínpad népszínházi jellegének megőrzése mellett a stúdiószínpad önálló profiljának megerősítését, kísérletező, alternatív műhellyé formálását emeli ki. Legalább ilyen fontosnak tartja, hogy a Jókai Színház lehetőségeket teremtsen a szlovákiai magyar színészeknek, színházi alkotóknak, és hogy megtalálja a kapcsolódási pontokat a független színházi kezdeményezésekkel és az amatőr mozgalommal is.

A Nyitra Megyei Közgyűlés döntése értelmében Gál Tamás igazgatói megbízatása 5 évre szól. Nyitra megyét az elmúlt években számos alkalommal érte kritika a nem átlátható, nem kiszámítható, aktuális igény szerint formálható pályázati rendszere miatt, ezen a ponton viszont megtörtént az áttörés: míg korábban az igazgatói kinevezések meghatározatlan időre vonatkoztak – a Komáromi Jókai Színház éléről most távozó Tóth Tibor például 17 éve nyerte el a direktori széket, és egészen mostanáig versenyhelyzet, kihívás nélkül maradhatott a helyén –, a tavaly decemberben meghirdetett pályázatok győztesei már mindannyian 5 éves megbízással számolhatnak. Ezt egyébként Gál Tamás is eredménynek, a korrekt feltételrendszer felé tett fontos lépésnek tartja.