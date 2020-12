Akiktől búcsúznunk kellett

Szomorú feladatunk ilyenkor, december végén számba venni az aktuális év halottait, azokat a művészeket, akik szerintünk a legnagyobb űrt hagyják maguk után szűkebb régiónkban, illetve a nagyvilágban. A szelektálás sosem egyszerű, idén azonban három újságoldal is kevés lenne a veszteséglistához. A rák és a szívbetegségek mellett a koronavírus-járvány is sokakat elragadott, mások halálát pedig közvetetten befolyásolta.

A legendás guineai zenész, Mory Kanté például krónikus betegségével Franciaországba járt rendszeres kezelésekre, de az európai járványhelyzet miatt májusban nem utazhatott. Állapota leromlott, végül 70 é-vesen elhunyt.

Az 56 éves Gesztesi Károly január 4-én, autóvezetés közben infarktust kapott, és már nem tudták megmenteni az életét. Az egyik legnépszerűbb magyarországi színész volt, színpadi szerepei mellett játszott a Jóban Rosszban című tévésorozatban és megannyi mozifilmben (Szabadság, szerelemben, Csak szex és más semmi, Valami Amerika, Magyar vándor). Emellett az egyik legismertebb szinkronszínészként tartották számon.

Terry Jones brit komikus, író, rendező 77 évesen halt meg január 21-én. Oxfordban végzett történelem szakon, ott ismerkedett meg Michael Palinnel, akivel megalapították a Monty Python Repülő Cirkuszát. Az 1969 – 74 között sugárzott harminc perces epizódokból összesen 45 készült. Szabad asszociációkkal, abszurd, olykor fekete humorral megtűzdelt komédiázásuk a humor minden formájára hatott, jelentőségüket a Beatles zenei hatásával szokták összehasonlítani. Később ő rendezte a Brian élete, Az élet értelme és a Gyaloggalopp című Monty Python-filmeket, könyveket írt, és történelem-népszerűsítő tévé-műsorokat is szerkesztett.

Február 5-én, 103 éves korában elhunyt Kirk Douglas amerikai színész, Hollywood aranykorának egyik utolsó élő legendája, aki olyan klasszikusokkal írta be magát a filmtörténetbe, mint a Spartacus vagy A nap szerelmese. Egy Oroszországból bevándorolt hétgyermekes családban született, New Yorkban az Amerikai Színművészeti Akadémia diákjaként több mint ötven különböző munkahelyen dolgozott, hogy előteremtse a tandíjat. Idősebb korában a rendezéssel is megpróbálkozott, filmjeiben általában szerepet is vállalt.

Február 10-én, 78 éves korában elhunyt Pavel Vilikovský, a legjelentősebb szlovák prózaírók egyike. Mintegy húsz műve jelent meg, ebből hét magyarul is olvasható. Ő volt a szlovákok Esterházyja, a posztmodern irodalom vezéralakja. Pozsonyi íróként több évtizedes baráti viszonyt ápolt a szintén pozsonyi Grendel Lajossal. Vilikovský jelentős műfordító is volt, neki köszönhetik a szlovák olvasók a modern amerikai és brit irodalom nagyjainak köteteit, amelyeket addig csak csehül vehettek kézbe.

Feb 15-én, életének 68. évében hunyt el Soóky László hazai magyar költő, író, drámaíró. 1994-től a Komáromi Jókai Színház dramaturgja, majd az Új Szó és a Vasárnap riportere volt. Az 1970-es évek első felétől publikált. Az 1980-as években kisszínpadi rendezőként, bábjátékszerzőként az amatőr színpadi mozgalom fontos szereplője volt. Több hangjátékot is írt, színházzal kapcsolatos írásait és drámáit kötetekben adta közre. Az utóbbi években, zömmel a Dialóg nonprofit szervezet produkciójaként, színpadon is láthattuk darabjait.

Csukás István író, akinek meséin generációk nőttek fel, életének 84. évében hunyt el, február 24-én. Olyan karaktereket köszönhetünk neki, mint Pom-pom, Süsü, a sárkány, Mirr-murr, a Nagy Ho-ho-ho-horgász, a legkisebb ugrifüles, vagy Bagaméri a Keménykalap és krumpliorr című legendás filmsorozatból. Felnőtteknek szóló verseket is írt, 1957-ben abbahagyta jogi tanulmányait, hogy csak az irodalomnak élhessen.

Május 9-én, 87 évesen ment el Little Richard, a legendás amerikai dalszerző-előadó, a rock and roll korszak első fekete bőrű világsztárja. A boogie-woogie, a rhythm and blues és a gospel műfaját ötvöző dalaival a Beatlesre is nagy hatással volt. 1955-től egymás után írta a slágereket (Tutti-Frutti, Good Golly Miss Molly, Lucille, Long Tall Sally, Ready Teddy), majd 1957-ben váratlanul megtért, és egy turné közben otthagyta a show-bizniszt. Évekig prédikátorként szolgált és csak gospelt énekelt, természetesen lényegesen kisebb sikerrel. A hatvanas évek végén tért vissza régi műfajához.

Ennio Morricone, a világ egyik legnagyobb filmzeneszerzője július 6-án halt meg, 91 éves korában. Több mint 500 film zenéjét írta, köztük az Egy maréknyi dollárért és a Volt egy-szer egy vadnyugat című klasszikusokét. Öt alkalommal jelölték Oscar-díjra (1978-ban a Mennyei napok, 1986-ban A misszió, 1987-ben az Aki legyőzte Al Caponét, 1991-ben a Bugsy, 2000-ben a Malena zenéjéért), mielőtt 2007-ben megkapta az amerikai filmakadémia kitüntetését életművéért. Filmzenei munkássága mellett több mint száz klasszikus zeneművet komponált, 2015-ben misét írt Ferenc pápa tiszteletére, de ő írta az 1978-as foci-vb hivatalos himnuszát is.

A világhírű brit filmrendező és forgatókönyvíró, Alan Parker szinte az összes filmes műfajban otthonosan mozgott, a musicaltől a családi drámáig, emberi jogi drámától a misztikus horrorig. Az Éjféli expressz, a Pink Floyd – The Wall, az Angyalszív és az Evita a legsikeresebb rendezései. Július 31-én, 76 éves korában halt meg.

Szeptember 5-én, 82-évesen elhunyt Jiří Menzel Oscar-díjas cseh filmrendező. Kéttucatnyi játékfilm, valamint dokumentumfilm fűződik a nevéhez, emellett számos színházi előadást rendezett Csehországban és más országokban. Színészként is gyakran állt a kamera elé, mintegy 80 filmes és televíziós alkotásban szerepelt. A Szigorúan ellenőrzött vonatok című filmjéért, amelyet Bohumil Hrabal művéből rendezett, 1967-ben megkapta az Oscar-díjat.

Az 1985-ben készült Az én kis falum, minden idők egyik legnép-szerűbb cseh vígjátéka, amely 1986-ban újabb Oscar-jelölést hozott Menzel számára. A filmben egy fiatal magyar színész, Bán János alakította a főszerepet. Színészként Menzel legutóbb Martin Šulík szlovák rendező Tlmočník (Tolmács) című filmjében szerepelt.

Eddie Van Halen rockgitáros 65 évesen halt meg, október 6-án. Hasonló forradalmat robbantott ki a 70-es évek végén a gitározás technikájának újraértelmezésével, mint tíz évvel korábban Jimi Hendrix. A Van Halen zenekart dobos bátyjával alapította kamaszként, miután a család Hollandiából a kaliforniai Pasade-nába költözött. Hatása a műfajra szinte felbecsülhetetlen, számos világhírű zenész tekinti őt példaképének.

Őfelsége leghíresebb titkos ügynöke, James Bond első megtestesítőjeként tett szert világhírnévre a skót származású Sean Connery, aki augusztusban ünnepelte 90. születésnapját, és október 31-én halt meg. Hét filmben alakította a valóban létező brit külső hírszerzés, az MI6 007-es ügynökét, először 1962-ben. Oscar-díját 1988-ban vehette át az Aki legyőzte Al Caponét című filmben nyújtott alakításáért. Központi figurája volt olyan akciófilmeknek is, mint a Szikla vagy a Vadászat a Vörös Októberre. Az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag című kalandfilmben ő alakította a Harrison Ford által játszott kalandor régész édesapját.

Novemberben és decemberben több csapás érte a magyar rockzene nagy generációját. 18-án, életének 77. évében elhunyt Benkő László, a legendás Omega együttes alapítója, billentyűse, zeneszerzője. Szólólemezeket is készített, emellett számos film, tévésorozat és színpadi mű zenéje fűződik a nevéhez. Három nappal később, november 21-én Mihály Tamás, az Omega basszusgitárosa, a magyar rockzene másik meghatározó alakja hunyt el. Zenekari munkássága mellett szintén jelentős szólólemezeket és egyéb sikeres projekteket jegyzett, könyvet is írt omegás pályafutásáról. A „fekete november“ harmadik zenész ádozata Balázs Fecó volt, aki a Korál együttes élén, illetve szólóban is számos halhatatlan slágerrel örvendeztette meg a rajongókat. A Kossuth- és Liszt-díjas billentyűs, zeneszerző és énekes 70 évet élt. December 14-én Bergendy István szaxofonos, klarinétos, zeneszerzőtól búcsúzott a szakma és a közönség, akit 81 évesen vitt el a járvány. A Bergendy együttes nagy slágerei mellett ő írta a Futrinka utca, a Süsü, a sárkány és több más sikeres bábfilm, illetve tévésorozat zenéjét is.

A kassai Thália Színház társulatunk ikonikus tagja Pólos Árpád életének 64. évében szerződött az égi társulathoz november 23-án. Az elmúlt 38 évben számtalan szerepben turnézta végig a színházzal Dél-Szlovákiát, a nyolcvanas években pedig feleségével, Kövesdi Szabó Mária színművésszel megzenésített versekből készített műsorokat. Utoljára A Noszty fiú esete Tóth Marival című előadásban láthatta őt néhány alkalommal a kassai közönség, ezt a produkciót a járvány miatt már nem vihették tájolni.

Pécsi Ildikó Kossuth-díjas szín-művész december 5-én halt meg, életének 81. évében. Színpadon a világirodalom legjelentősebb drámai szerepeiben nyújtott kiváló alakítást, emellett vígjátékokban és zenés darabokban is remekelt. Száznál több filmben, tévéjátékban és sorozatban játszott, sokat foglalkoztatták kabaréműsorokban is. A színészet mellett rendezett, sőt írt is színdarabokat Négy könyvet jelentetett meg, több hangoskönyvet rögzített, valamint önálló estjeivel is fellépett. Idén a Magyar Filmakadémia Egyesület életműdíjjal jutalmazta.