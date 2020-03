A legényes mint kihívás

„Fontos, hogy mindenki aki megteheti, most maradjon otthon! De mi otthon is tudunk táncolni… Mutasd meg a világnak, milyen virtuózan táncolsz kalotaszegi legényest!”- áll a felhívásukban. A résztvevőknek hat szabadon választott kalotaszegi legényes pontot kell eltáncolniuk a lakásban, majd feltölteniük az erről készült videót saját Facebook-oldalukra. Ezután meg kell nevezniük három ismerőst, akik folytatják a kört.

Alig másfél nap alatt ezrével kerültek fel a legnagyobb közösségi oldalra a táncosok által rögzített videók – nemcsak Magyarországról, hanem Argentínából, Brazíliából, Kanadából, az USA-ból, Ausztráliából, Erdélyből és természetesen Dél-Szlovákiából is.

A kíhívást már a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője, a Fölszállott a páva zsűritagja, Zsuráfszky Zoltán is teljesítette, akinek egy perces produkcióját eddig 5600-an látták a Facebookon. A kezdeményezők az otthonmaradás fontosságára és az otthoni gyakorlás lehetőségére hívják fel a figyelmet. Bíznak benne, hogy ha mindenki betartja az előírásokat, hamarosan a színpadon is megmutathatják tudásukat.

A táncegyüttes azokra is gondol, akik csak most kaptak kedvet a magyar néptánchoz: a Petőfi TV-vel közösen a kezdőket is táncba hívják. A gyerekeknek pedig azzal kedveskednek, hogy minden szerdán közzéteszik YouTube-csatornájukon egy-egy mesejátékukat, amely egy héten át bárki számára elérhető lesz. Mától a Csipkerózsika látható. A Grimm testvérek híres meséjének táncos feldolgozása azért is érdekes, mert az eredeti néptáncok mellett minden elhangzó szöveg és felcsendülő dallam a tradicionális magyar folklórból táplálkozik, és annak elemeit használja fel.