Bundesliga – Orbán gólja ellenére kikapott a Leipzig

A lipcseieknél a kapus Gulácsi Péter és a hátvéd Willi Orbán is végigjátszotta a mérkőzést, amelyen utóbbi a 15. percben egy bal oldali beadásra berobbanva, öt méterről talált a kapuba. Együttese azzal a találattal 1–0-ra vezetett, de hiába volt ezt követően előnyben 2–1-nél és 3–2-nél is, a Szalai Attilát ezúttal is nélkülöző hazaiak a hajrában fordítottak és otthon tartották mindhárom pontot.

A három meccse nyeretlen Leipzignek ez volt a második veresége a Bundesligában.

Az Union Berlinben Schäfer András a kispadról nézte végig, amint csapata 1–0-ra kikap Wolfsburgban.

A címvédő Leverkusen gyorsan kétgólos hátrányba került odahaza a Heidenheimmal szemben, de Xabi Alonso tanítványai még a szünet előtt egyenlítettek, és végül a triplázó cseh Patrik Schick vezérletével 5–2-es diadalt arattak.