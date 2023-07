A Blur kétszer is megtöltötte a Wembley stadiont

Az egyszeri (illetve kétszeri) alkalom alaposan megmoztatta a rajongókat, akik akkor még nem sejtették, hogy május és június folyamán számos európai országban tart „főpróbát“ Damon Albarn zenekara. Azt sem lehetett még tudni, hogy a Blur egy új albumot is összehozott, amely július 21-én kerül piacra. A zenészek szerint őket is meglepetésként érte, hogy ilyen gyorsan össze tudnak hozni egy albumot. (Ezt vagy elhisszük, vagy nem, mindenesetre konstatálnunk kell, hogy a Blur a jó hírek adagolásának nagymestere.) Két single már elérhető a Ballad of Darren című albumról, mindkettő komoly optimizmusra adhat okot.

A végül 21 állomásosra duzzadt európai turné fénypontja remekül sikerült, a brit sajtó nem spórolt a szuperlatívuszokkal. Fontos tudni, hogy a Blur 2015-ben jelentette meg legutóbbi stúdióalbumát, szintén váratlanul. Azzal is turnéztak, többek közt a budapesti Sziget fesztiválra is eljutottak. A zenekar agytrösztje, Damon Albarn egyébként akkor már másodszor lépett fel a Sziget nagyszínpadán – korábban a The Good, the Bad and the Queen nevű szupergrupp tagjaként és fő dalszerzőjeként.