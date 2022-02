Zelenszkij: Az orosz csapatok megpróbálják elfoglalni a csernobili atomerőművet

Az orosz csapatok benyomultak a csernobili tiltott zónába – mondta Anton Herashchenko az ukrán belügyminiszter tanácsadója a The Kyiv Independent lapnak.

Hozzátette, hogy a csernobili atomerőműtől nem messze folynak a harcok. Herashchenko figyelmeztetett, hogy a lövések eltemetett radioaktív anyagokat keverhetnek fel.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is nyilatkozatot tett az ügyben: „Az orosz csapatok megpróbálják elfoglalni a csernobili atomerőművet. A katonáink életüket kockáztatják, hogy az 1986-os tragédia ne történhessen meg.“ - mondta, hozzátéve: „Ez hadüzenet egész Európa ellen”.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.