VIDEÓ: Kigyulladt egy olajtároló az oroszországi Brjanszkban

Az első jelentések hajnalban egy ilyen létesítmény kigyulladásáról számoltak be, a rendkívüli helyzetek minisztériuma regionális kirendeltségének közleményét idézve. Az Interfax később két tároló, a RIA Novosztyi pedig egy tároló égéséről számolt be.

A hatóság szerint a tűznek nem volt sérültje, és a lakosság evakuálása nem szükséges. Az oltás megkezdődött, az éjszaka keletkezett tűz okát nem közölték. Brjanszk megye határos Ukrajnával és Fehéroroszországgal is.

BREAKING: Large explosions, fires at oil depot in Russian city of Bryansk pic.twitter.com/pK0OlFMzhx