VIDEÓ: Húsz ember eltűnt Japánban egy hatalmas földcsuszamlásban

A földcsuszamlás a fővárostól, Tokiótól délre, Sizuoka tartományban történt, a Csendes-óceán partján fekvő, melegvízű forrásairól ismert Atami városban. Az eltűntek keresése jelenleg is zajlik.

Japán keleti partvidékét napok óta heves esőzés sújtja.

A térségben egyre gyakoribb, hogy a sokévi átlagnál lényegesen több csapadék zúdul le, és ennek következtében az elmúlt tíz évben 1500 kisebb-nagyobb földcsuszamlást jegyeztek föl. Ez kétszer annyi, mint az előző tíz évben.

