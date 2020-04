Soha sehol nem nőtt még ennyivel az elhunytak száma egy nap alatt

A baltimore-i kórházkomplexum péntek esti adatai szerint az Egyesült Államokban az új típusú koronavírussal 277 ezer 943 fertőzöttet diagnosztizáltak már, és a vírus okozta betegségbe immár 7406 amerikai halt bele.

Közben a The Daily Caller című konzervatív hírportál arról számolt be, hogy Oregonban kigyógyult a betegségből William „Bill” Lapschies, akinél március 5-én diagnosztizálták a vírust, majd nyomában a tüdőgyulladásos megbetegedést. Az idős pácienst éppen a születésnapján nyilvánították gyógyultnak: pénteken ünnepelte ugyanis a 104. születésnapját, de nem az idősotthonban, hanem gyermekei körében. A lánya, Carolee Brown azt nyilatkozta a portálnak: nagyon örül, hogy édesapja meggyógyult, s csak egyetlen bánata, hogy míg a 101. születésnapján mintegy 200 vendég köszöntötte őt, most a járvány miatt csakis szűk családi körben ünnepelhetnek.

Washingtoni idő szerint pénteken az éjjeli órákban William Barr igazságügyi miniszter közleményben jelentette be, hogy a járvány miatti helyzetben a szövetségi büntetés-végrehajtási intézet megkezdi a legrosszabb állapotban lévő vírusfertőzöttek és a már megbetegedett fogvatartottak házi őrizetbe bocsátását. Az intézkedés egyelőre egy louisianai, egy ohiói és egy connecticuti börtönben fogvatartottakat érinti.

A tárcavezető azt követően hozta meg a döntést, hogy a louisianai börtönben öt elítélt, az ohióiban pedig két fogvatartott meghalt a kórban.

A szövetségi büntetés-végrehajtási intézet már a hét elején példátlan lépésre szánta el magát: az ellenőrzése alá tartozó 122 börtönben 14 napi karanténra kötelezte a rabokat, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy senki nem hagyhatja el a celláját. A börtönökben ugyanis eddig 91 elítéltnél és a börtönszemélyzet 50 tagjánál mutatták ki a vírust.