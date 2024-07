Miről ír a pénteki Új Szó?

A tavalyi Magyar Nagydíj után a porcelántrófeák továbbra is törékenyek maradtak, ám igazán különleges, strapabíró herendieket is láthatunk a hungaroringi hétvége során: Lando Norris és Esteban Ocon is egyedi, kézzel festett sisakkal versenyez majd Mogyoródon, ahol szoros küzdelem várható az élmezőnyben.