Izzasztó hétvége vár Verstappenre a Hungaroringen

A hőség is ellenfél lesz

A Forma–1-et sem kíméli a hetek óta tartó hőség, a mezőnynek is kijut a melegből a hétvégi Magyar Nagydíjon. Csak a megjelenő felhők okozhatnak némi felüdülést a helyszínen, eső ugyanis ezúttal nem valószínű, hogy felkavarja majd az erőviszonyokat. Azonban várhatóan nem csak a rekkenő hőség izzasztja majd meg Max Verstappent a Hungaoringen, hiszen az elmúlt hónapokban az ellenfelek felzárkózást mutatnak a Red Bull-lal szemben. Az elmúlt 5 versenyen 3 alkalommal is legyőzőre talált a világbajnok istálló, és idén Verstappenen kívül további 5 pilóta tudott már nyerni: Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell és Lewis Hamilton is ünnepelhetett már a dobogó legfelső fokán. Habár a holland pilóta továbbra is magabiztosan vezeti a világbajnoki pontversenyt, hiszen jelenleg 84 ponttal előzi meg Lando Norrist, a pályán mutatott előnyük egyáltalán nem mondható tetemesnek.

A legstrapabíróbb Herendi

A 2023-as Magyar Nagydíj után idén is hozzájárul a Herendi porcelán hírnevéhez Lando Norris: tavaly egy balul sikerült pódiumceremónia során összetörte Verstappen porcelántrófeáját, idén azonban igyekszik jóvá tenni a tettét, és egy Herendi-mintázatú, kézzel festett sisakkal fog versenyezni a Hungaroringen. Nem véletlen, hogy egy törhetetlen mestermű került ezúttal Lando Norris tulajdonába – a sisak alapanyaga jóval strapabíróbb, mint a porcelán, azonban a díszítése teljesen egyedi, kézzel festett. „Megtiszteltetés volt együttműködni a Herendivel, hogy elkészítsük ezt a kézzel festett mesterművet a Magyar Nagydíjra. Amikor összeálltunk, tudtuk, hogy valami különlegeset akarunk, és íme. Teljes szívemből köszönöm (és elnézést a tavalyiért)” – írta közösségi oldalán a brit pilóta. Norris egyébként nemcsak távolról működött együtt a porcelángyárral, hanem személyes látogatást is tett a helyszínen, ő maga is kipróbálta a gyártás fázisait, és ígéretet tett arra, hogy egyszer a Magyar Nagydíjra szánt trófea elkészítésében is segédkezik majd – hogy aztán a futam után majd hazavihesse.

Nem Lando Norris az egyetlen, aki kézzel festett sisakban fog pályára gurulni a hétvégén: Esteban Ocon is egyedi herendi alkotással versenyez majd. Az Alpine versenyzője számára is különleges helyszín Magyarország, hiszen itt szerezte első Forma–1-es győzelmét 2021-ben. Az évfordulóra a csapat is készült számára: azzal lepte meg őt, hogy Ocon szüleinek garázsába elvitték az A521-es versenygépet, amellyel három éve nyerni tudott a Hungaroringen.

A sisakok mellett természetesen a pódiumon is herendi trófeákat láthatunk majd, ugyanis idén is a porcelángyár biztosítja a dobogósok díjait.