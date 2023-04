Rabosították Donald Trumpot

Trumpról a rabosítás részeként vélhetően ujjlenyomatot vettek, bár egyelőre nem világos, hogy készült-e róla fénykép a bűnügyi nyilvántartás számára. A tárgyalóteremben a vádemelés gyors és rutinszerű lesz, szinte túlságosan is röpke egy történelmi pillanathoz képest, hiszen most először emelnek vádat egy volt amerikai elnök ellen – már ha az 1861 és 1865 közötti polgárháború után hazaárulás miatt vád alá helyezett Jefferson Davist nem számoljuk, aki a vesztes Konföderáció elnöke volt. De eljárás már indult a polgárháború legendás északi tábornoka, Ulysses S. Grant ellen is, akit mandátumának lejárta után New Yorkban lovas kocsival való gyorshajtás miatt büntettek meg – ám érezzük, ez kevésbé súlyos kategória. A hírügynökségek nem közvetíthetik élőben a vádemelést – közölte egy bíró, elutasítva több médiaszervezet, köztük a CNN kérését. Öt fotósnak azonban engedélyezték, hogy a tárgyalás megkezdése előtt képeket készítsen Trumpról és a tárgyalóteremről.

(hvg, ú)