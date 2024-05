Putyin leváltja a védelmi minisztert

Nem láttam, nem tudhatom – hangzik az egyik legújabb érvelési forma. Mintha csak azok a dolgok léteznének, amelyeket mi magunk is szemügyre vehettünk. Legutóbb a kulturális minisztérium ügyvezetője, Lukáš Machala mondta ezt, amikor amellett kardoskodott, hogy a közszolgálati televízióban helyt kell kapniuk azoknak is, akik szerint a föld lapos. Merthogy véleményszabadság van, és ebbe beletartozik az is, hogy azok is szerepelhessenek a televízióban, akik kétségbe vonják a tudósok által több száz éve bizonyított tényt, miszerint a föld kerek, és nem lapos. „Nem jártam az űrben, nem tudhatom, és ön sem járt, így ön sem lehet benne biztos” – mondta.