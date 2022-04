Fél-e attól Putyin, hogy háborús bűnök miatt bíróság elé állítják?

Dmitri Peszkovval a Sky News riportere, Mark Austin beszélt, aki arról kérdezte a szóvivőt, hogy együttműködnének-e a Nemzetközi Büntetőbírósággal a háborús bűnök kivizsgálásában. Peszkov azzal válaszolt, hogy Oroszország nem ismeri el a bíróságot, hozzátette, hogy „ezzel nem vagyunk egyedül”.

„De mi abban vagyunk érdekeltek, hogy valóban független és objektív vizsgálatot folytassunk minden bűncselekmény ügyében” – tette hozzá.

„Mi csak azt szeretnénk megérteni, hogy milyen lehet egy ilyen vizsgálat formája, mert keserves tapasztalataink vannak a nemzetközi vizsgálatokkal” – mondta. Vlagyimir Putyin aggódik, hogy bíróság elé kerül? „Nem, nem aggódik” – mondta Peszkov. „Nincs ilyen lehetőség.”

Austin ezután Zelenszkij ukrán elnök szóvivőjét kérdezte, aki szerint a „hazugságok”, amelyek Oroszországból érkeztek az évek során „ismételten valótlanságoknak bizonyultak”. „Van okunk hinni Peszkovnak? Ebben nagyon kételkedem” – tette hozzá. Peszkov vádjaira utalva, miszerint az ukrán hadsereg háborús bűnöket követett el, azt mondta: „Ez nagyon nem igaz: „Minden állítólagos háborús bűncselekményt, amelyet ukrán területen történtek, ki fogunk vizsgálni” – mondta.

.@markaustintv asks: 'Does Putin worry about ending up in a war crimes court?'



Dmitry Peskov responds saying 'no, we don't see any possibility for that.'https://t.co/CI2SxieQBM



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/vB4qLJUzXQ