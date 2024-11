Oroszország álhírekkel próbálja zavarni az elnökválasztást

A New York Times értesülései szerint Oroszország az elnökválasztás szempontjából igen kritikus területeken kezdett álhírterjesztésbe, azt a látszatot keltve, hogy választási csalásokra készülnek.

Az Oroszországhoz köthető befolyásoló szereplők videókat gyártanak és hamis cikkeket hoznak létre, hogy aláássák a választás legitimitását, félelmet keltsenek a választókban a választási folyamattal kapcsolatban, és azt sugallják, hogy az amerikaiak politikai preferenciák miatt erőszakot alkalmaznak egymás ellen, az IC rendelkezésére álló információk alapján – áll az amerikai Nemzeti Hírszerzési Igazgatóság, az FBI és a DHS Kiberbiztonsági és Infrastrukturális Biztonsági Ügynökség közös közleményében. Hozzátették, hogy arra számítanak, hogy további előre legyártott tartalmakat fognak megosztani, ez pedig az urnazárás után is folytatódni fog.

Több olyan álinformáció terjed jelenleg a billegő államokban, amelyek szerint az amerikai tisztségviselők csalásra készülnek a szavazólapokkal, valamint kibertámadásokat hajtanak végre a választási infrastruktúra ellen. Arizonában például egy olyan hamis hír kezdett el terjengeni, amely szerint a tisztségviselők egy csoportja megváltoztatta a választói névjegyzéket, és érvénytelen szavazólapokat hoztak létre, hogy ezzel Kamala Harris számára kedvezzenek. Már hivatalosan is cáfolták ezeket az állításokat, de az információ továbbra is terjed.

Oroszországon kívül más hatalmak is megpróbálhatják befolyásolni a közvéleményt az Egyesült Államokban, így Irán neve is rendszeresen felmerül, mint potenciális zavaró hatalom. Teheránban is hamis videókat gyártanak annak érdekében, hogy zavart és bizalmatlanságot keltsenek az országban. A hatóságok attól tartanak, hogy posztokkal és álhírekkel, erőszakra sarkallhatják az amerikaiak egy részét.

(Tlx, Portf.)