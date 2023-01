Oklahomában kapnak kiképzést ukrán katonák a Patriot légelhárító rendszerek kezeléséhez

A kiképzés a jövő héttel veszi kezdetét a Fort Sill bázison 90-100 ukrán katona részvételével. Az amerikai védelmi tárca szerint ez az egy üteg üzemeltetéséhez szükséges állomány. A kiképzés, amely rendszerint hosszabb időt igényelne, most csak néhány hónapig fog tartani. Ryder szerint felgyorsítják a folyamatot, hogy a katonák minél hamarabb visszatérhessenek a frontra. Fort Sillben működik az amerikai hadsereg egyik tüzérségi iskolája és ott tartják a Patriot kezeléséhez szükséges alapkiképzést is. A közepes hatótávolságú rakétarendszer egyebek között repülőgépek, drónok, manőverező robotrepülőgépek és rakéták megsemmisére alkalmas. Washington decemberben újabb, mintegy kétmilliárd dolláros katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajna számára, ezen belül az első Patriot-üteg leszállítását.

Ryder arról is beszámolt, hogy a németországi Grafenwöhr katonai gyakorlótéren fognak kiképzést nyújtani az ukrán katonáknak a Bradley típusú gyalogsági harcjárművek irányításához.Az Ukrajnának szánt szállítmány, amely várhatóan már az elkövetkező hetekben megérkezik rendeltetési céljához, 50 darab ilyen lánctalpas harckocsiból áll. Ezek fegyverzete rendszerint gépágyúból, másodlagos fegyverzetként pedig géppuskából és páncéltörő rakétákból áll. A szállítmány tartalmaz még a harckocsikhoz való 500 páncéltörő rakétát és negyedmillió darab 25 milliméteres lőszert a gépágyúhoz.

Az Egyesült Államok az észak-bajorországi Grafenwöhrben, illetve a szomszédos Vilseckben csaknem 12 500 katonát állomásoztat.