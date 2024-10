Már nyolc izraeli katona esett el Libanonban

A Times of Israel az IDF közlése alapján felsorolja az áldozatokat is, a listából kiderül, hogy a meghalt katonák nagy része 21 éves, a legidősebb elesett 23 éves volt. A hét halottból négyen (egy százados és három őrmester) annak az elit Egoz kommandós alakulatnak voltak a tagjai, ahonnan a libanoni szárazföldi hadművelet első vesztesége is kikerült. A kommandósok tűzharcba keveredtek a Hezbollah fegyvereseivel, ekkor vesztették életüket. Nem lehet kizárni, hogy a veszteségeket egy pokolgép okozta, a terrorszervezet vezetői ugyanis arról nyilatkoztak, hogy egy ilyen fegyvert robbantottak fel izraeli katonák közelében, közelharcban pedig a kiválóan képzett Egoz valószínűleg jobban teljesít, mint a Hezbollah. A Golán-dandár két felderítője, illetve egy harmadik százados egy másik incidensben vesztette életét. Az IDF szerint az Egoz további öt tagja szenvedett súlyos sérüléseket a már említett tűzharcban, a Golán-dandártól pedig ketten, egy felderítő és egy szanitéc kapott komoly sebeket

„Erőink és ellenálló harcosaink teljes mértékben készen állnak arra, hogy szembeszálljanak az ellenséggel és ellenálljanak neki”

– mondta a Hezbollah képviselője a Reutersnek, hozzátéve, hogy „ez még csak a harcok első köre volt”. Az izraeli hadsereg „több területen” folyó műveletről számol be, azt írták, hogy egységeik lokalizáltak és megsemmisítették a Hezbollah „támadó infrastruktúráját”. Hozzátették, hogy csapataik „több mint 150 terrorista infrastruktúrát” semmisítettek meg eddig.

