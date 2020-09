Letartóztattak egy nőt, aki a gyanú szerint a ricint küldte a Fehér Házba

Az amerikai-kanadai határnál vasárnap este letartóztattak egy nőt, aki a gyanú szerint levélben küldött ricint a Fehér Házba – jelentette vasárnap éjjel több amerikai médium is.

Az amerikai-kanadai határnál vasárnap este letartóztattak egy nőt, aki a gyanú szerint levélben küldött ricint a Fehér Házba – jelentette vasárnap éjjel több amerikai médium is.

A nőt, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, a kanadai határon, a New York államban fekvő Buffalo mellett vették őrizetbe az amerikai határőrizeti szervek. Fegyverrel a kezében akart belépni az Egyesült Államokba.

Az amerikai hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek.

A ricint szombaton küldték levélben, s a postabélyegzőből kiderült, hogy Kanadában adták fel. A levél címzettje kifejezetten Donald Trump amerikai elnök volt, de az NBC televízió értesülései szerint már a Fehér Házba küldött levelek és küldemények első ellenőrzésén fennakadt.

A kanadai rendőrség már szombattól szorosan együttműködött az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI).

A ricin már kis mennyiségben is halált okozó méreg, amelynek nincs ellenszere.

Két évvel ezelőtt az amerikai haditengerészet egyik veteránját tartóztatták le ugyanilyen bűncselekményért. Az illető be is vallotta, hogy ricin tartalmú levelet küldött Donald Trumpnak és az amerikai kormányzat több tagjának. A levelek akkor is fennakadtak az előzetes ellenőrzésen, így senkiben nem okoztak kárt. 2014-ben a déli Mississippi államban 25 év börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, mert ricines levelet küldött Barack Obama akkori amerikai elnöknek.