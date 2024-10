Lassan eléri a Fideszt a Tisza árja

Magyar Péterék pártja már a Fidesz nyakában liheg – állítja az IDEA Intézet friss felmérése, amit szeptember 27. és október 7. között végeztek. Ez már a második felmérés a Závecz Research adatsora után, ami a Tisza tartós erősödését tükrözi, illetőleg azt, hogy karnyújtásnyira került a Fidesztől. A vizsgált időszakban a Fideszre a felnőtt népesség 28 százaléka szavazott volna, 26 százalék viszont a Tisza Párta adta volna le szavazatát. Ez azt jelenti, hogy egy ősz eleji képzeletbeli parlamenti választáson a kormánypártok a szavazatok 39 százalékát gyűjtötték volna be, miközben a Tisza Párt hátránya a biztos szavazó, pártot választani tudók között is csak 2 százalékpont lett volna (37%). Ha szeptember végén országgyűlési választásokat tartottak volna Magyarországon, akkor a DK és a Mi Hazánk is elérte volna a parlamentbe jutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt, azonban a többi parlamenti párt, mint például a Momentum, az LMP vagy az MSZP 1 százalékon vagy az alatti szinten van.

(Tlx, Npsz)