Izrael készül a libanoni szárazföldi invázióra

A hivatalának közleménye szerint a helyi önkormányzatok vezetőinek észak-izraeli találkozóján hangzottak el a megjegyzései. Gallant már beszédet tartott a határnál állomásozó csapatoknak, mely alapján valószínűsíteni lehetett, hogy hamarosan megindul a szárazföldi offenzíva is. A mostani akció során az Izraeli Véderő (IDF) valószínűleg néhány tíz kilométeres mélységben fog benyomulni Libanon területére. Izrael készen áll arra, hogy korlátozott szárazföldi inváziót indítson Dél-Libanon ellen, hogy megsemmisítse a Hezbollah infrastruktúrát az izraeli határ menti települések közelében, írja a Washington Post egy amerikai tisztviselőre hivatkozva, amit egy izraeli forrás is emgerősített. A New York Times szerint az elmúlt napokban az izraeli kommandósok már behatoltak Libanon területére, hogy előkészítsék a terepet egy nagyszabásúbb szárazföldi invázió megkezdésére. Izrael a Hamászt legyőzte, mostantól az északi frontra összpontosít, ahol küszöbön áll bevonulása Libanonba a Hezbollah ellen – nyilatkozta Amir Avivi izraeli nyugalmazott dandártábornok. Az amerikaiak igyekeztek lebeszélni Izraelt egy nagyobb invázió elindításáról. Ezért most csak kisebb, célzott behatolásokra kerül sor.

(Portf., 444)