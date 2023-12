Erdogan: az F–16-osok amerikai leszállítása és a kanadai fegyverembargó feloldása elősegítené a svéd csatlakozás ratifikálását

„Pozitív fejleményeket várunk az F–16-osokkal és Kanada ígéretével kapcsolatban, ami segítheti a parlamentünk pozitív hozzáállását Svédország ügyéhez. Ezek itt mind összefüggnek” – mondta újságíróknak a török elnök magyarországi látogatásáról hazatérőben a repülőgépen.

Törökország 2021 októberében kérelmezte, hogy negyven F–16-os vadászgépet és 79 modernizációs készletet vásárolhasson meglévő harci repülőgépeihez. Az amerikai kormány támogatja a 20 milliárd dolláros üzletet, de a törvényhozásban kifogásolják Törökország magatartását az emberi jogok terén, és azt, hogy akadályozza Svédország NATO-ba való belépését.

Kanada beleegyezett abba, hogy újrakezdje a tárgyalásokat Törökországgal a drónalkatrészekre, köztük optikai berendezésekre vonatkozó exporttilalom feloldásáról, miután Erdogan júliusban jelezte, hogy ez esetben Svédország NATO-csatlakozása zöld utat kapna Ankarától.

Erdogan azt is elmondta, hogy a múlt héten Joe Biden amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során megvitatták Svédország NATO-csatlakozásának kérdését is. „A telefonbeszélgetés során Biden úr azt mondta: Ha Svédország NATO csatlakozási kérelmét elfogadják a török a parlamentben, akkor én is elfogadtatom az F–16 vadászgépek eladását a Kongresszusban” – közölte a török elnök.

Erdogan szerint a két kérdés egyidejű megoldásának lehetőségét Hakan Fidan török külügyminiszter is felvetette Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel folytatott minapi megbeszélésein. „Ha szimultán cselekszünk, sokkal könnyebben keresztülvihetjük (a svéd csatlakozás ügyét) a parlamentben” – idézte saját külügyminiszterének Blinkenhez intézett szavait a török elnök.