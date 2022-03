ÉLŐ: Hétfőn folytatódnak a béketárgyalások, ismét tűzszünet lépett érvénybe Mariupolban

14:00 – A Szentszék készen áll mindent megtenni a béke érdekében – hangsúlyozta Ferenc pápa. Bővebben...

14:00 – A hazai közvélemény ellenezné a NATO ellentámadását.

13:50 – Oroszország csak akkor állítja le hadműveletét, ha Ukrajna abbahagyja a harcot, és teljesítik Moszkva követeléseit – áll a Kreml közleményében. Putyin azt mondta, a hadművelet a terveknek és az ütemezésnek megfelelően zajlik, és reméli, hogy az ukrán tárgyalópartnerek konstruktívabb megközelítést alkalmaznak a tárgyalásokon. (444.hu)

13:35 – Több orosz bank bejelentette vasárnap, hogy áttérnek a kínai UnionPay fizetőrendszer használatára. Bővebben...

13:25 – Moldova több segítséget kér Washingtontól a befogadott menekültek ellátására. Bővebben...

13:21 – Ma 15 órától jótékonysági koncertet tartanak Ukrajnáért Érsekújvárban.

13:01 – Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár pszichopatának nevezte azokat a politikusokat, akik a határátkelőhelyeken videót forgatnak arról, hogy Ukrajnából nem nők és gyerekek menekülnek, hanem „Afrika”. Bővebben...

12:55 – Herszonban és a környékén békés tüntetéseket tartottak, hogy menjenek haza az orosz megszállók. (444.hu)

12:33 – Nagyon magas adóskockázatot jelző szintre rontotta Oroszország besorolását a Moody's. Bővebben...

12:21 – Az oroszok aknavetőkkel lőnek a menekülő civilekre.

12:15 – Kiderült, mennyit fizet az állam a menekültek elszállásolásáért.

12:11 – Az oroszok szerint Ukrajna nukleáris fegyvert fejleszt a leállított csernobili atomerőműben.

11:55 – A Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem tervezi orosz tagjainak kizárását. Bővebben...

11:44 – Egy Kijev melletti evakuációs ponton orosz bombák csapódtak be. Helyi beszámolók szerint legalább három személy, köztük két gyerek életét vesztette a robbanásokban.

Views from vicinity of the bridge in the city of Irpin, northwest of Kyiv, blasts a few meters away during civilians evacuation while ongoing Russian attacks on Ukraine



📸: Emin Sansar pic.twitter.com/OPz6U4nPLg