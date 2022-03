Rekordmagas üzemanyagár jön

Szlovákiában az egekbe szöknek az üzemanyagárak és további drágulás várható, de Magyarországon az árstopnak köszönhetően 480 forint egy liter benzin. A különbség jelentős, hiszen, ha 1 euró 385 forint, akkor a liter benzin ott 1,25 euróba kerül. Múlt héten Szlovákiában a 95-ös benzin ára 0,45%-kal nőtt, elérte az 1,56 eurót. A 98-as benzin ára 1,77 euróra nőtt. Az északi-tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti (159 liter) ára meghaladta a 106,25 eurót, ami rendkívüli: legutóbb 9 éve volt ilyen magas. A szakemberek szerint a 95-ös benzin akár 1,80 euróra drágulhat nálunk. Stanislav Pánis, a J&T Bank elemzője úgy véli, a következő időszakban olyan drágán fogunk tankolni, mint még soha. Rövid időn belül a gázolaj ára is 1,60 euró fölé szökhet. „Arra számítunk, hogy az árak a következő hetekben a mi töltőállomásainkon is jelentősen emelkedni fognak, és az sincs kizárva, hogy a 95-ös benzin literének ára meghaladja az 1,80 eurót” – véli Jana Glasová, a 365.bank elemzője.

Benzinturizmus

A magyarországi tankolással eddig is lehetett spórolni, emellett az elmúlt napokban a forint árfolyama történelmi szintre zuhant. A határ menti településekről valószínűleg még többen döntenek majd az ottani tankolás és bevásárlás mellett. Vasárnap délután Pozsonyban egy liter 95-ös benzin 1,55 euróba került, 45 literes üzemanyagtartály feltöltésénél így a magyarországi látogatással akár 14 euró is megtakarítható.

Mélyrepülés

A forint korábban elképzelhetetlennek tartott szintekre gyengült az euróval szemben – írja elemzésében a portfolio.hu. Ám ennél is rosszabb hír, hogy még csak nem is látszik, hol lehet a folyamat vége. A portfolio.hu a 400 forint/euró árfolyamot sem tartja kizártnak. Az orosz támadás megindulása előtt 355 forint volt egy euró, szombaton a 387-es szintet is elérte. A magyar jegybank ugyan csütörtökön kamatot emelt, de láthatóan ez is kevés volt a forint stabilizálásához, fordulatra nem is lehet addig várni, amíg nem csillapodik a háborús konfliktus. A befektetők likvidálnak minden olyan kitettséget, amiben kockázatot látnak a régióban, így aranyba, dollárba vagy német államkötvényekbe menekítik pénzüket. Az elmúlt tíz napban a forint 8,1 százalékkal, a lengyel zloty 7,4 százalékkal, a cseh korona csak 3,5 százalékkal értékelődött le. Ennél nagyobb zuhanást Európában csupán egyetlen pénzeszköz szenvedett el: az orosz rubel.

(Portf., 24.hu, Pravda, só)