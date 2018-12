Brit külügyminiszter: ha az EU segít, a brit parlament elfogadhatja a Brexit-megállapodást

Jeremy Hunt a BBC brit közszolgálati rádió pénteki hírmagazinjának nyilatkozva kijelentette: az 585 oldalas kilépési megállapodás egyetlen elemével, az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülésére kidolgozott - a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas Brexit-tábora által súlyosan kifogásolt - mechanizmussal van gond.

Hunt szerint azonban ez is megoldható, annál is inkább, mivel az EU elfogadta, hogy e mechanizmust csak átmeneti jelleggel lehet alkalmazni. "Most arra lenne szükség, hogy (az EU) pontosan körülírja, mit ért átmeneti jellegen" - fogalmazott a brit külügyminiszter.