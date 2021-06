Beújít a Facebook: jönnek az imaposztok

A Facebook megerősítette, hogy érkeznek az imaposztok. A platform szóvivője szerint a járvány alatt rengeteg hitközpontú csoport tartotta az oldalon a kapcsolatot, és az imaposztolással szeretnék őket még inkább támogatni. Ez az újdonság lehetőséget ad majd arra, hogy a felhasználók a platformon imádkozzanak az emberekért, vagy imára szólítsanak fel másokat.

Az oldal továbbá elmondta, hogy egy éve dolgoznak az új formátumon. A tesztüzem több ember számára elérhető, de a fejlesztés hivatalosan először az Egyesült Államokban debütál.

Robert Jones, a washingtoni Public Religion Research Institute nevű valláskutató intézet vezetője még áprilisban a Twitter-en közölte, hogy neki már megjelent az imaposzt funkció:

So I just had this “Introducing Prayer Posts” pop up as a new fb feature on my profile. Anyone else seeing this? Wondering what fb algorithm thinks it knows about me? pic.twitter.com/TnP1reKDGR