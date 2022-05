Az orosz állami média szerint Oroszországnak a NATO-t is demilitarizálnia kéne

Egy nézőkkel folytatott beszélgetés során a Rossija-1 műsorvezetője, Olga Szkabejovová kijelentette, Oroszország olyan helyzetbe került, hogy nemcsak Ukrajnát, de a NATO-t is demilitarizálnia kell.

Mindez a következőképp történt: „Talán eljött az idő a beismerésre, hogy Oroszország speciális katonai művelete Ukrajnában véget ért” – mondta, majd hozzátette, hogy ebben az értelemben elkezdődött a valódi háború. „Sőt, ez a harmadik világháború” – pontosított. „Kénytelenek vagyunk Ukrajnán kívül a NATO-t is demilitarizálni” – tette hozzá a műsorvezető.

Russian TV propagandist Olga Skabeyeva suggested again that it's time to admit that the "special operation" was over and the Third World War had begun. According to her, Russia is forced to demilitarise not only Ukraine, but the whole NATO. pic.twitter.com/xOObJ1NglT