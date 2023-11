Ausztriában lezuhant egy kisrepülőgép, utasai meghaltak

Az orvostudomány 21. században elért sikerei ellenére a kórházi, vagyis nozokomiális fertőzések továbbra is súlyos problémát jelentenek – nagyon megterhelik a betegellátó rendszert. Csak az európai országokban évente csaknem 3,5 millió ember kap fertőzést kórházban vagy más egészségügyi intézményben. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint tíz beteg közül átlagosan egy belehal a fertőzésbe. A nozokomiális fertőzést azonban nemcsak megfelelő óvintézkedésekkel, hanem modern és hatásos digitális módszerekkel is el lehet kerülni.