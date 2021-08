Afgán konfliktus – Az amerikai katonák távozásáig nem alakul új kormány

Afganisztánban mindaddig nem jelentik be az új kormány megalakítását a hatalmat átvevő szélsőséges tálibok, amíg amerikai katonák tartózkodnak az országban – jelentette hétfőn az AFP francia hírügynökség a szélsőséges iszlamista mozgalomhoz közeli két forrásra hivatkozva.

„Az a döntés született, hogy mindaddig nem jelentik be az új kormány megalakulását, ameddig egyetlen amerikai katona is jelen van Afganisztánban” – mondta az egyik forrás az AFP szerint. Az információt megerősítette a hírügynökségnek egy másik forrás is.

