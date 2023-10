A tervbe vett nagyszabású szárazföldi offenzíva veszélyeire figyelmeztetnek arab államok és az ENSZ

Az őszi ünnepeknek nemcsak arról kell szólniuk, hogy kitakarítjuk és kidíszítjük a temetőket, hanem ez egyben alkalom is arra, hogy elgondolkodjunk az élet véglegességén, hogy összegyűljünk az egész családdal, hogy megemlékezzünk őseinkről és szeretteinkről, akik már nem lehetnek velünk. Akik hajlamosak a depresszióra, azokat most nem tanácsos egyedül hagyni, magányos rokonainkra, főleg az idősebbekre is jobban oda kell figyelni.