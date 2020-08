A NATO főtitkára felszólította Oroszországot, hogy ne avatkozzon be Fehéroroszország belügyeibe.

69. Ismét Divković, ezúttal jobb szögből, de túl gyengén - ez is a kapusé lett.

38. Hafsteinsson kapott egy szép fehér turbánt a fejére, mert egy ütközésnél felszakadt a fejbőre. A játékot azonban így is tudja folytatni. Az állás továbbra is 0:1 a DAC javára!

18. A mérkőzésre nem engedtek be nézőket, de a kapun túlról szórványos dobszó szűrődik be a stadionba. Sőt, egy magyar zászlót a kezében tartó fiatalember is a stadionon kívülről nézi a mérkőzést. Nem nehéz kitalálni, melyik csapatnak szurkol.