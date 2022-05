Zelenszkij: Oroszország a saját jövőjét veszti el

"Harkivban és a térségében 2229 ház omlott össze. Helyreállítjuk, átépítjük, visszahozzuk ide az életet. Harkivba és minden más városba és faluba, amelyet elért a baj" - mondta az elnök a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett videóban. A videófelvétel szerint az államfő katonákat tüntetett ki, megtekintette a városban lerombolt infrastruktúrát és az orosz hadsereg által hátrahagyott, kiégett katonai járműveket. Az elnök látogatása után több robbanást lehetett hallani a városban - jelentette a Reuters brit hírügynökség a helyszínről. A városközpont felett sűrű füst gomolygott.

Oroszország tükörként tekinthet ezekre a házakra - tette hozzá. "Láthatja, hogy mennyit veszített az Ukrajna elleni 95 napos totális háború alatt. Oroszország nemcsak a Harkivért, hanem a fővárosért, Kijevért és Ukrajna északi részéért folytatott csatát is elvesztette" - mondta Zelenszkij elnök.

"Elvesztette saját jövőjét és minden kulturális kapcsolatát a szabad világgal. Mindezt elégette" - tette hozzá.

A harkivi terület egyharmadát még mindig orosz katonák tartják megszállva - jelentette be Zelenszkij, hangsúlyozva: "Ezt a területet is fel fogjuk szabadítani".

(mti, tasr)