Vörös készültségi fokozatba helyezték a fegyveres erőket

Az államtitkár kiemelte, nincs ok pánikot kelteni, ez a lépés ugyanis azt jelenti, hogy a hadseregen belül történnek bizonyos lépések, de mindez a nyilvánosságot nem érinti. A készültség fokozása azt a célt szolgálja, hogy a védelmi erők szükség esetén gyorsabban tudjanak reagálni, illetve megerősítik bizonyos, stratégiailag fontos létesítmények védelmét. 500 katona áll készenlétben arra az esetre, ha a rendőrség a hadsereg segítségét kéri a keleti határ védelme során. Majer arról is tájékoztatta a bizottságot, hogy információik szerint 40-50 ezer orosz katona vonult be Ukrajna területére.

Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter szerdán pedig arról beszélt, egyelőre zavartalan az Oroszországból Szlovákiába érkező gázszállítás, ahogy a kőolaj- és a nukleáris fűtőanyag szállítmányok is folyamatosak. A tározókban is elegendő gáz van még, ha pedig leállna a kőolajszállítás, akkor a kieső mennyiséget az Adria-kőolajvezeték segítségével pótolhatják.